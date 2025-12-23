快訊

基建概念基金 可攻可守

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

隨著市場對科技股估值疑慮升高，12月以來股市波動明顯增加，部分資金開始轉向兼具防禦力與成長性的資產。法人指出，基礎建設產業具備現金流穩定、防禦性高、長期成長三大優勢，在現階段市場波動增加的環境下，具備攻守兼備的投資機會。

觀察近半年來，基礎建設相關概念基金績效，其中：第一金台灣核心戰略建設證券投資信託基金鎖定台灣政府戰略建設，主要布局台股，績效達58%；聯邦民生基礎建設、瀚亞亞太基礎建設、富蘭克林公用事業、PGIM保德信全球基礎建設等績效皆達13%以上，表現亮眼。

第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中指出，台灣雖身為全球AI供應鏈核心；不過另有一族群漲勢不輸AI科技，正是順應政府政策發展方向的相關產業。

今年台股市場雖然一路是以科技產業領軍攻高，但像是電力設備、國防軍工等不少重點個股股價表現，也有強勁的漲勢。

綜觀全球，PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧表示，受惠於AI需求有增無健，自2023年以來，AI資本支出的規模持續超越預期，平均超出約15%。

