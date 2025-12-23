標普500可望連續第三年實現兩位數獲利成長 美股 ETF 後勁足

在大型科技股撐盤下，美股近期維持高檔震盪。根據FactSet最新預估，標普500指數可望於2026年連續第三年實現兩位數獲利成長，全年企業獲利成長率預估達15.0%，明顯高於過去十年平均8.6%的年均獲利成長水準 。

若預估落實，將寫下連續第六年獲利正成長、且連續第三年雙位數成長的紀錄，顯示美股企業基本面仍具相當韌性，市場看好追蹤標普500的美股ETF。

富邦標普500ETF（009814）經理人謝恩雅表示，近期美國勞動市場數據轉弱、通膨數據意外降溫，加上聯準會立場偏鴿，有助於緩解市場對政策緊縮的疑慮，並為股市提供支撐。資金配置上，市場仍偏好AI與成長型題材，多數美系券商策略師對明年美股展望維持審慎樂觀，認為企業獲利與經濟成長動能，將持續成為推升股市的重要基礎。觀察產業面，FactSet預估S&P500指數11大產業於2026財年將全數實現年增，資訊科技、材料、工業、通訊服務與非必需消費品等五大產業，獲利成長率可望達雙位數。