快訊

大陸冷氣團南下！吳德榮：明起北台濕冷探10度高山恐下雪

北捷案凶嫌父母下跪道歉 校園割頸案受害家屬控訴司法已死

標普500可望連續第三年實現兩位數獲利成長 美股 ETF 後勁足

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
美股。 路透
美股。 路透

在大型科技股撐盤下，美股近期維持高檔震盪。根據FactSet最新預估，標普500指數可望於2026年連續第三年實現兩位數獲利成長，全年企業獲利成長率預估達15.0%，明顯高於過去十年平均8.6%的年均獲利成長水準 。

⭐2025總回顧

若預估落實，將寫下連續第六年獲利正成長、且連續第三年雙位數成長的紀錄，顯示美股企業基本面仍具相當韌性，市場看好追蹤標普500的美股ETF。

富邦標普500ETF（009814）經理人謝恩雅表示，近期美國勞動市場數據轉弱、通膨數據意外降溫，加上聯準會立場偏鴿，有助於緩解市場對政策緊縮的疑慮，並為股市提供支撐。資金配置上，市場仍偏好AI與成長型題材，多數美系券商策略師對明年美股展望維持審慎樂觀，認為企業獲利與經濟成長動能，將持續成為推升股市的重要基礎。觀察產業面，FactSet預估S&P500指數11大產業於2026財年將全數實現年增，資訊科技、材料、工業、通訊服務與非必需消費品等五大產業，獲利成長率可望達雙位數。

延伸閱讀

該離場了？華爾街一面倒看好2026年美股 彭博示警恐為「反指標」

美股早盤／耶誕行情蓄勢待發！輝達竄高、四大指數齊揚

台指期夜盤高檔震盪、蓄勢待發？ 美國數據成行情推手

2026美股繼續多頭？詹璇依：S&P500有望8千...「1原因」川普不會讓走空

相關新聞

統一投信攻家族辦公室 搶先同業取得首張業務許可

金管會積極推動亞洲資產管理中心，「家族辦公室資產管理推動計畫」為重點政策之一。統一投信昨（23）日宣布取得投信業首張家族...

標普500可望連續第三年實現兩位數獲利成長 美股 ETF 後勁足

在大型科技股撐盤下，美股近期維持高檔震盪。根據FactSet最新預估，標普500指數可望於2026年連續第三年實現兩位數...

第1季基金投資趨勢／純債券基金 配置五成資金

野村投信指出，全球風險資產可望受惠於獲利成長優於長期趨勢、貨幣政策較寬鬆及政策阻力減弱等三大利多，但估值偏高及人工智慧（...

富坦新興固定收益 帶勁

基金資訊觀測站統計，截至11月底，國人持有前十大的境外債券基金，投資人熟悉的基金公司如富蘭克林、聯博、摩根、高盛、富達、...

基建概念基金 可攻可守

隨著市場對科技股估值疑慮升高，12月以來股市波動明顯增加，部分資金開始轉向兼具防禦力與成長性的資產。法人指出，基礎建設產...

美股基金重登吸金王 近一周資金淨流入逾778億美元 分批逢低布局

美國通膨數據釋出利多訊號後，AI投資前景雜音仍干擾市場情緒，全球股市走勢分歧。不過，最新資金流向顯示，美國股票型基金重返...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。