統一投信攻家族辦公室 搶先同業取得首張業務許可

金管會積極推動亞洲資產管理中心，「家族辦公室資產管理推動計畫」為重點政策之一。統一投信昨（23）日宣布取得投信業首張家族辦公室整合顧問業務許可，以「員工財商、企業財務管理、家族辦公室服務」金字塔架構，完成一站式資產管理整合業務的最後一張拼圖。

統一投信近兩年展現強勁成長，截至2025年11月底，公募基金規模約4,429億元，持續創歷史新高，近一年、兩年成長率分別為57%、207%，連續兩年在前十大投信中都高居成長王。36家投信中，統一投信排名已從兩年前的第十名強勢挺進第七名，位階連年攀升。公募基金加計私募基金、全權委託，總資產已突破6,500億元，躍升為前段班中大型投信。

統一投信的資產管理觸角持續擴張，統一投信總經理董永寬表示，台灣許多家族企業正處於世代傳承的關鍵轉折點，財富永續、股權架構優化、稅務籌劃等複雜議題，已成為重要焦點。統一投信整合律師、會計師及境內外稅務顧問等策略夥伴資源，為家族企業量身打造系統性的資產管理解決方案。

統一投信從推廣理財教育出發，以深入淺出的「財商」課程走入各企業體，讓員工的理財素養融入企業文化。不僅如此，統一投信也協助企業優化財務管理、提升資金運用效率，並結合「福儲信託」專案，透過員工自提與公司提撥雙軌制，完善員工退休理財的第三支柱，同時提升企業留才競爭力。

統一投信本身就是最佳實踐案例，統一投信推動福儲信託已長達18年，員工參與率90.4%，離職率從2011年的3.0%，降至2025年的1.8%，顯示公司人才穩定度獲得顯著成果。

統一投信的「福儲信託」專案之所以能有效留才，累積報酬率的試算數字會說話，假設每月月底以3,000元投資台股基金組合（統一經建、統一奔騰、統一中小基金），平均每檔基金1,000元，據晨星統計，18年累積投入65.4萬元，市值成長到461萬元，累計報酬率達606%，此試算案例是為企業導入員工財富管理方案的最佳示範。

如今統一投信的資產管理範疇再升級，正式跨入家族辦公室領域。相較過往台灣缺乏正式家族辦公室法令，高資產客戶多將家族辦公室設立於國外，易衍生許多問題。統一投信依法受金管會多層監理，能提供更高規格的制度保障，同時作為家族辦公室整合顧問業務的專案負責機構，更能有效協調如律師、會計師及信託等不同專業，降低家族內部紛爭的處理成本，是選擇投信業籌辦家族辦公室的重要優勢。

統一投信表示，作為台灣的資產管理業者，除了持續提升投資績效、強化市場競爭力之外，更肩負著響應政府推動亞洲資產管理中心的政策使命，企盼以專業整合服務達成「留財引資」的目標。