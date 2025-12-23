快訊

富坦新興固定收益 帶勁

經濟日報／ 張瀞文

基金資訊觀測站統計，截至11月底，國人持有前十大的境外債券基金，投資人熟悉的基金公司如富蘭克林、聯博、摩根、高盛、富達、PIMCO和東方匯理旗下的知名債券基金均名列其中。

在國人持有前十大的境外債券基金中，基金類型以新興市場債四檔最多，其次有三檔投資級複合債、兩檔非投資級債、一檔投資級公司債，也可凸顯台灣投資人分散的投資配置特色。

就績效而言，四檔新興市場債基金今年來原幣（美元）計價的漲幅都超過12%。其中，富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金今年來大漲26%，績效居冠，不但是唯一的新興市場當地債基金，更是今年來所有境外債券基金第一名（不考慮可轉債基金）。

法人分析，今年以來全球股債齊揚、聯準會（Fed）重啟降息、美元貶值，商品上漲等多項利多推升，帶動新興國家當地債券基金債匯雙收，表現優於美元計價債券的基金。

富蘭克林新興國家固定收益基金主要布局新興國家高殖利率公債，儘管近年來已強勁上漲，但截至11月底的持債平均到期殖利率仍高達11.86%，投組廣納拉丁美洲、非洲和亞洲的公債與貨幣，可受惠於美元貶值及分享主要國家結構性改革的商機。

儘管今年美元貶值，但年底多家投資機構提出的2026年展望報告普遍認為，Fed將繼續降息，依然不利於美元表現，且預期在全球經濟和股市仍可溫和上漲的風險偏好情境，更加有利於高殖利率債券或新興國家債市與匯市表現。更重要的是，有別於美歐日等工業國家多陷入財政惡化和債務沈重壓力，反觀許多新興國家仍有撙節財政以及更高的債息收益機會可尋。

以債券指數表現來說，今年年初到12月22日為止，拉丁美洲公債換成美元上漲30.4%領先主要債市，歐非中東公債也有26.2%的漲幅，高於新興市場美元主權債指數的12.9%，以及美國公債的6.1%漲幅。

