第1季基金投資趨勢／純債券基金 配置五成資金

野村投信指出，全球風險資產可望受惠於獲利成長優於長期趨勢、貨幣政策較寬鬆及政策阻力減弱等三大利多，但估值偏高及人工智慧（AI）疑慮又會增加市場波動。在2026年第1季，建議投資人的全球多重資產占30%，以求攻守兼備；純債券基金維持在五成，包括多元收益債、全球金融投資等級債、美國非投資等級債基金；股票部位占20%，聚焦台股優質基金。

野村投信投資長陳致洲表示，就總體經濟而言，市場預估2026年美國經濟成長率為2%，消費韌性強，亞洲成長率5%，歐洲成長雖較低，但有財政刺激。加上美國在2026年下半年將有期中選舉，貿易戰疑慮降低，聯準會（Fed）新任主席將於5月上任，將採取更寬鬆的貨幣政策，2026年還可望降息兩次。

在全球多重資產方面，駿利亨德森平衡基金聚焦美國股債市，投資策略的歷史已逾30年，歷經多次市場多空的考驗。基金參考指標採股六債四比，股票嚴選大型優質成長股，前三大持股為輝達、微軟、字母；債券則以美國公債及優質公司債為主。如果選擇美元穩定月配息級別，半年來的年化配息率介於6.15-6.87%。

在台股方面，野村優質基金是野村投信的台股旗艦型基金，兼顧大型股的成長優勢及中小型股的股價成長動能，同步掌握AI趨勢及傳產股復甦契機。野村投信台股團隊強調由下而上的基本面研究，基金經理人身兼產業研究員，團隊共享研究成果。

野村優質基金到11月底的規模為383億元，在台股共同基金中名列前茅，產業分布以電子零組件股拉高到42.2%最多，再來是半導體股占25.8%、電腦及周邊設備股占5%；前三大持股為健策、台積電、台達電。基金約60-70%布局具有一年內成長能見度的（次）產業龍頭股，約30%在成長能見度達兩年的中小型非龍頭股。

美國降息循環持續，債券可望延續多頭行情，野村建議可配置20%在野村全球多元收益債券基金。這檔基金無指標指數的限制，投資組合可大跨度調整，依市況靈活調整債券信評結構，統計基金成立以來的存續期間介於-1.27~7.76年。基金自2024年下半年起增加新興市場債部位，以降低關稅不確定性；今年8月起投入流動性高的美國短天期公債伺機而動，但仍以歐債為主。

野村全球多元收益債券基金平均信評BBB，調整後存續期間為5.95年，債種以公司債占46.5%最多，其次是公債的37.4%、可轉換公司債的12.1%；市場別則是美國債占23.9%最多，其次是英國債的18.2%、羅馬尼亞債占6.7%。如果選擇美元月配息級別，半年來的年化配息率介於8.87~9%。

野村全球金融收益基金也可占20%，這是台灣少見的純金融投資等級債券基金，到10月底，基金持有99%投資級債（含現金），其中金融債約91%，平均信評為A-；以美債占41.2%最高，其次是英國債占11.7%、日本及法國債各占9.3%。如果選擇新台幣月配息級別，半年來年化配息率介於6.89~7.14%。

野村美國非投等債基金可占10%。這是野村旗艦基金之一，基金持債逾1,300檔，平均信評B+，平均存續期間為3.6年；次產業有18種，以能源債占12.8%最多，其次是基礎工業債的10.1%。如果選擇美元月配息級別，半年來的年化配息率介於12.14～12.41%。