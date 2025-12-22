外資賣亞股 台韓失血

投資人對人工智慧（AI）仍有疑慮，外資上周對亞股買少賣多，以對台股賣超54.9億美元最多，其次是南韓的25.1億美元；買超則以對印度4億美元最多，其次印尼的1.9億美元。新興亞股上周普遍收黑，以南韓大跌3.5%最弱，其次是菲律賓跌1.9%、台股跌1.8%，僅兩個市場收紅，即越南大漲3.5%、馬來西亞漲1.7%。

今年以來，外資全面賣超新興亞股，以對印度賣超173.4億美元最多，其次是台股的95.8億美元、南韓的65.6億美元。