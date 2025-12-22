美股基金重登吸金王 近一周資金淨流入逾778億美元 分批逢低布局

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
最新資金流向顯示，美國股票型基金重返吸金龍頭，多檔美股基金近月績效表現達9%以上。路透

美國通膨數據釋出利多訊號後，AI投資前景雜音仍干擾市場情緒，全球股市走勢分歧。不過，最新資金流向顯示，美國股票型基金重返吸金龍頭，多檔美股基金近月績效表現達9%以上。法人表示，市場仍在降息預期與產業不確定性間拉鋸，建議定期定額分批逢低布局美股基金。

儘管有美國通膨數據利多，但仍難敵AI雜音，全球股市分歧。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR統計顯示，統計自12日至17日止近一周，美國股票基金以淨流入778.61億美元重返第一，全球新興市場以31.94億美元淨流入位居第二，亞洲不含日本則以淨流入7.45億美元位居第三。

事實上，觀察近一個月美股基金績效表現，包括：施羅德環球基金系列－美國中小型股票、美盛銳思美國小型公司機會、施羅德環球基金系列－美國小型公司影響力、摩根美國小型企業股票基金－JPM美國小型企業股票、法盛漢瑞斯美國股票等績效介於9%至10%以上，表現亮眼。

針對近期國際情勢，安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫，數據顯示美國通膨意外大幅放緩，激勵市場對聯準會2026年進一步降息的預期，歐洲央行維持利率不變，同時預測經濟成長將更強勁，但圍繞AI前景相關雜音與干擾仍在延續，壓抑科技類股相關表現。

莊凱倫表示，近期市場氛圍一直圍繞在對於AI巨頭投資前景雜音等擔憂情緒上，持續壓抑風險偏好，但與此同時隨美國11月核心CPI降至四年低點，重燃市場對聯準會擴大降息的期待，提供股市下檔支撐，類股表現不一，非必須消費、寵物相關主題逆勢上揚。

合庫入息優化多重資產基金經理人黃馨世補充，財政政策方面，美國將多於歐元區，但投資人恐對赤字有疑慮。新興市場相較成熟市場則有安全的財政刺激空間。

黃馨世分析，2025是新興市場當地貨幣債強勢的一年，弱勢美元、政策利率走低、風險環境的支持都帶來正面影響。

