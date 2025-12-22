2026第1季基金投資趨勢／股市三大成長主題 重押六成

第一金投信指出，在通貨膨脹降溫、利率邁向中性的環境下，不宜過度集中單一風險資產。在2026年第1季，投資人可將60%資金平均配置在人工智慧（AI）、水電瓦斯公用事業與台股趨勢三大成長主題；40%在非投資等級債、高評級債券等收益型資產。

第一金全球AI人工智慧基金建議配置兩成，這檔基金布局涵蓋高階晶片、雲端與資料中心、關鍵設備與AI應用等受惠族群，掌握主流AI科技趨勢商機，以資訊技術股占50.1%最多，再來是非核心消費股占11.7%、通訊服務股占9.8%；前三大持股為Google母公司字母、微軟、特斯拉。

第一金全球AI人工智慧基金經理張銀成表示，全球AI軍備競賽持續升溫，三大雲端服務供應商第3季營收成長優於預期，AWS年增約20%、Azure約40%、GCP約34%，顯示企業在資料庫、算力與雲端服務的支出未降溫，而是從基礎建設走向應用落地階段。

至於第一金全球水電瓦斯與基礎建設收益基金，則是國內少數鎖定民生基礎建設為投資主軸的防禦型收益基金，近年更受惠於AI基礎建設快速發展，逐漸從傳統低成長防禦型資產，轉向成長式主題型產業。該基金有27.5%為複合與天然氣儲存運送相關產業、27.2%電力公用股、23.5%交通運輸實體建設相關；市場別以美國占50%最大，次是歐洲19%、加拿大7.6%。

第一金全球水電瓦斯與基礎建設收益基金經理人林志映表示，目前公用事業正經歷結構性價值重估階段，基金將從防禦配置為主軸，調整為兼具穩健收息與科技主題成長性的布局。核心投資仍鎖定在電網與輸配電硬體、配息穩健的公用事業，同時適度納入受惠AI用電與能源轉型的基建相關企業。

隨著AI產業成長明確，台股成為全球AI發展重要供應鏈，投資人可配置兩成在第一金創新趨勢基金或主動第一金台股優（00994A）。前者聚焦台灣五大趨勢題材，目前前三大產業電子零組件股占31.3%、半導體股占30.4%、電腦及周邊股則占11.3%。至於00994A，則是第一金投信首檔主動式ETF，且獲准適用躍進計畫優惠，最大持股權重最高可達30%，產業配置以晶圓代工占25%最多，其次是半導體製造20.5%。這檔ETF預計將於1月7日掛牌，前五大持股台積電、智邦、京元電、台達電、緯穎。

債券部位，第一金全球非投資等級債券基金或第一金優選非投債（00981B）可配置25%，以強化息收金流。前者目前平均存續期間3.81年，平均信評BB；市場以美國債占43%最多，次是歐洲債29%、新興市場債17%、其他成熟市場債的6%。

00981B為今年新發行的非投等債ETF，鎖定美國發行掛牌的美元計價企業債，規模從3月掛牌時的11.6億元快速成長，到12月中旬已突破100億元，平均存續期間2.48年，平均票息率為8.57%，平均信評為B+；前三大產業為科技債占17.7%、非核心消費債占15.8%、核心消費債占15.5%。

第一金美國100大企業債券基金可分配15%的資金。這檔基金有近30%為金融債、19.1%為核心消費債、15.2%為公用事業債、13.7%為電信服務債，平均信評為A-，平均存續期達7.09年。基金經理人林邦傑分析，2026年仍將是寬鬆主調，加上歲末供給轉趨清淡，有利信用利差收斂。