全球市場觀測站／經濟展望不淡 歐股揚

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

上周AI股回檔整理，投資人對於企業在AI資本支出是否過於龐大產生疑慮，主要股市多呈修正走勢。不過，美國通膨數據意外低於預期，增加聯準會持續降息機率，美股開始反彈。債市方面，美國10年期債券殖利率小幅回落，新興美元債、亞債及邊境市場債較突出。

歐、日央行上周宣布利率政策，美國也公布重要經濟數據。在利率政策方面，日銀上周宣布升息1碼，將利率從0.5％上調至0.75％，歐洲央行維持利率不變，且將2025年經濟成長預期上調至1.4％，2026年上調至1.2％，英國央行則是降息1碼，個別央行的利率政策均在市場預期中。

公布的美國經濟數據，其中美國非農就業人數11月新增6.4萬，高於市場預期，且失業率上升至4.6%；11月CPI年增率為2.7%，低於預估的3.1%；剔除食品與能源後的核心CPI年增率為2.6%，低於預期的3%。

野村投信表示，先前科技大廠甲骨文、博通的財報公布後，市場的目光放在AI資本支出龐大恐難以順利回收，部分先前進場的資金順勢獲利了結，造成科技股震盪回檔。

不過，美國最大記憶體製造商美光財報顯示，本季營收與獲利預期將大幅跳升，毛利率更將創下歷史新高，顯示受惠AI需求強勁。

上周歐股表現相對突出，除了評價面合理，歐洲央行（ECB）調升經濟成長預期也助攻。相較美股，歐股產業分布更多元，加上本益比處於較低水準，當AI概念股趨整理，資金會轉往評價具吸力標的。

此外，歐洲也加速AI相關投資，這部分亦有投資機會。野村投信指出，2025年歐股表現不俗，主要受惠歐洲央行較早開始降息，加上歐洲國家計劃增加國防支出等消息帶動。

不過，歐洲央行已連續四度保持利率不變，未來利率走向須視通膨水準而定，相較之下，美國仍有持續降息空間，搭配AI成長趨勢不變，美股2026年成長前景持續看好。

美國經濟 央行 AI

