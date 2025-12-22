盧比有望走升、內需動能穩固、具落後補漲潛力 印度股市偏多看待

隨著全球資產重新分配，以及市場對利率、匯率等宏觀變數的關注，印度股市短線雖持續有波動，但在匯率改善、基本面強勁、及落後板塊補漲等利多因素推動下，中期走勢偏向樂觀，上行空間值得期待，市場對印度股市的偏多看法逐漸提升。

印度股市2026年具三大利多因素。瀚亞印度基金經理人林庭樟指出，隨著美印關稅政策逐漸明朗，市場對外貿環境的不確定性下降，印度盧比走勢可望轉向穩定並逐步升值，不僅有助降低進口成本，也提升外資對印度資產配置的意願。

其次，印度內需動能穩固，企業獲利保持雙位數成長，製造業投資與基礎建設支出呈現上升趨勢，為股市提供深厚的基本支撐。

第三、部分產業因前期估值修正或市場情緒偏弱而相對落後，隨著景氣循環改善與資金回流，這些板塊有望補漲，推升市場更廣泛的上漲潛力。

林庭樟補充，2025年印度股市相較亞太其他新興市場表現，是過去30年來最落後的一年，但目前下檔風險有限，補漲機會浮現。展望2026年，印度股市的投資價值值得期待，建議投資人可採取定期定額方式布局印度基金。

群益印度中小基金經理人向思穎指出，印度企業最新一季財報表現優於市場預期，對未來12個月每股稅後純益（EPS）預估增速亦從負值轉為穩定在3~4%間，顯示企業獲利好轉。

根據歷史經驗，印度股市盤整愈久，創高後表現更有力。目前印度股市已盤整14個月且接近歷史高點，近期更有多家外資投行將印度評等調升至「加碼」，因此預期在資金持續回流、基本面強勁支持下，印度股市近期有望突破向上。在產業布局上，看好受惠政策刺激與經濟成長的金融、地產、可選消費、電力、醫藥類股。

富蘭克林證券投顧表示，印度擁有強大的人才基礎與創新能力，過去十年政府推動大量改革，包括統一稅制並進行優化、推動科技應用、吸引外資等，這些都大幅提升印度長期經濟潛力。