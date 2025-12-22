快訊

6度威脅火攻雙北…警趕在「最後一天」前查獲 他已著手製炸彈

彈劾賴總統立院明排案 依法邀「被彈劾人」到立院說明

押了！北捷殺人案後台中男網路發「計畫」文遭逮 深夜裁定羈押

盧比有望走升、內需動能穩固、具落後補漲潛力 印度股市偏多看待

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
印度股市短線雖持續有波動，但在匯率改善、基本面強勁、及落後板塊補漲等利多因素推動下，中期走勢偏向樂觀，上行空間值得期待。（路透）
印度股市短線雖持續有波動，但在匯率改善、基本面強勁、及落後板塊補漲等利多因素推動下，中期走勢偏向樂觀，上行空間值得期待。（路透）

隨著全球資產重新分配，以及市場對利率、匯率等宏觀變數的關注，印度股市短線雖持續有波動，但在匯率改善、基本面強勁、及落後板塊補漲等利多因素推動下，中期走勢偏向樂觀，上行空間值得期待，市場對印度股市的偏多看法逐漸提升。

印度股市2026年具三大利多因素。瀚亞印度基金經理人林庭樟指出，隨著美印關稅政策逐漸明朗，市場對外貿環境的不確定性下降，印度盧比走勢可望轉向穩定並逐步升值，不僅有助降低進口成本，也提升外資對印度資產配置的意願。

其次，印度內需動能穩固，企業獲利保持雙位數成長，製造業投資與基礎建設支出呈現上升趨勢，為股市提供深厚的基本支撐。

第三、部分產業因前期估值修正或市場情緒偏弱而相對落後，隨著景氣循環改善與資金回流，這些板塊有望補漲，推升市場更廣泛的上漲潛力。

林庭樟補充，2025年印度股市相較亞太其他新興市場表現，是過去30年來最落後的一年，但目前下檔風險有限，補漲機會浮現。展望2026年，印度股市的投資價值值得期待，建議投資人可採取定期定額方式布局印度基金。

群益印度中小基金經理人向思穎指出，印度企業最新一季財報表現優於市場預期，對未來12個月每股稅後純益（EPS）預估增速亦從負值轉為穩定在3~4%間，顯示企業獲利好轉。

根據歷史經驗，印度股市盤整愈久，創高後表現更有力。目前印度股市已盤整14個月且接近歷史高點，近期更有多家外資投行將印度評等調升至「加碼」，因此預期在資金持續回流、基本面強勁支持下，印度股市近期有望突破向上。在產業布局上，看好受惠政策刺激與經濟成長的金融、地產、可選消費、電力、醫藥類股。

富蘭克林證券投顧表示，印度擁有強大的人才基礎與創新能力，過去十年政府推動大量改革，包括統一稅制並進行優化、推動科技應用、吸引外資等，這些都大幅提升印度長期經濟潛力。

印度 新興市場

延伸閱讀

小事製作演出傳達正能量 獲印度觀眾高度評價

舉重／方莞靈今獻出頒獎人初體驗 陳玟卉獎金還房貸

投顧觀點／台新黃文清 儲能股聚光

緊急煞車仍碰上！印度客運列車撞象群 5節車廂脫軌、大象7死1傷

相關新聞

盧比有望走升、內需動能穩固、具落後補漲潛力 印度股市偏多看待

隨著全球資產重新分配，以及市場對利率、匯率等宏觀變數的關注，印度股市短線雖持續有波動，但在匯率改善、基本面強勁、及落後板...

上月熱銷基金十強 0050、0052分居冠亞軍 市值、科技 ETF 買氣爆棚

台股高檔震盪，愈來愈多投資人逢高出脫，逢低加碼。資金流向顯示，國人11月最愛台股市值型及科技ETF，主動式ETF持續受青...

全球市場觀測站／經濟展望不淡 歐股揚

上周AI股回檔整理，投資人對於企業在AI資本支出是否過於龐大產生疑慮，主要股市多呈修正走勢。不過，美國通膨數據意外低於預...

2026第1季基金投資趨勢／股市三大成長主題 重押六成

第一金投信指出，在通貨膨脹降溫、利率邁向中性的環境下，不宜過度集中單一風險資產。在2026年第1季，投資人可將60%資金...

AI、綠能、生醫基金 今年贏家

AI帶動，包括新科技趨勢、美國關稅政策、綠能與生技醫療等各類題材均雨露均霑，輪動表現。根據理柏資訊，觀察今年來表現相對亮...

人工智慧應用 賺長線財

市場對AI泡沫的擔憂猶存，不過，法人指出，整體AI投資週期仍在初期，而且由長期結構性成長與實質需求因素支撐，而非投機性過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。