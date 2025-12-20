基金特蒐／美國非投等債基金 有戲

台新美國時機非投等債基金主要專注在投資等級降評為非投資等級債時的折翼天使（fallen angels），這類債券也屬於非投資等級債，但不同的是收益率通常勝過一般非投資等級債，存續期則較長；且因利率敏感度較高，通常是利率下行而經濟還不錯時，對fallen angels債券很有利。

今(2025)年10年美國公債掉了56個基點即0.56%，但美國經濟仍溫和且股市上漲；fallen angels指數上漲8.6%，非投資等級債指數僅上漲8%，展望明年仍有利fallen angels債。

台新美國時機非投等債基經理人張瑋芝。台新投信/提供

台新美國時機非投等債基金經理人張瑋芝表示，目前經濟數據顯示就業市場惡化是眾所皆知，美國聯準會（Fed）卻未大幅降息，會後點陣圖也顯示明、後年可能各降1碼；為何Fed態度保守，主要是通貨膨脹，預估今年底通膨率約3%，Fed目標是2%，如Fed大幅降息，明年通膨卻失控，民眾對Fed喪失信心後，可能更難解決通膨問題。所以，市場接下來觀察重點在於通膨數據變化。

因為Fed評估明年通膨率有機會下降較大比率，所以投資市場認為可降息空間也隨之增大。張瑋芝也認為明年有較大機會降息，因為今年的對等關稅調整後，明年不會新增關稅稅率後，關稅問題可望告一段落，也不會大幅影響通膨。

美國企業端今年普遍調整商品價格5~6%，明年有望再調整價格，預計調漲4%；但觀察美國企業每季度公布財報後的展望，許多企業反映成本上升情況已經有所停滯，尤其是物流成本與薪資成本都明顯下降，顯示未來供應鏈緊張的壓力可能緩解。

消費端則傾向購買便宜商品，造成企業即使想轉嫁關稅上升成本也會有所考量，商品價格調幅可能不及預測的4%；企業改採方式是將不同產品在不同季度調漲季格，分散在不同時間以降低物價大幅上漲的印象。企業的物流及薪資成本下降也產生抵消關稅稅率調升的效應，進而使通膨趨緩。

美國10年期公債的期限溢價（Term Premium）達到79個基點即0.79%，已經是2010年以來高點，主要是通膨偏高，市場擔心財政赤字，美國要發行更多美國公債，不過，財政部會動用國庫券去填補財政赤字，長天期公債供給因此可能下降，短天期則可能上升。Fed可能購買5千億美元國庫券，如果長天期利率下降，短天期也下降，降息有效可刺激經濟，明年可能是低利率、微通膨、經濟成長又比今年高一點的環境，很有利風性資產，fallen angels存續期又較長，所以很看好fallen angels表現。

折翼天使（fallen angels）對比的明日之星（rising star）債，rising star是從非投資等級債上升到投資等級債。

對比2020年新冠疫情疫情時，許多大企業遭降評，造成fallen angels市場規模達2千億美元，其後，fallen angels比rising star規模要少，已經續降四年；直到今年fallen angels規模有610億美元，才超過rising star的310億美元；明年fallen angels市場規模預估為700至900億美元，超出rising star市場規模約200億美元，投資標的變多，基金可選擇也增多。

操作心法

●動態調整布局Fallen Angel債券時機

投資等級債券被降評成為Fallen Angel時，容易被超賣，此時進場布局待市場賣壓穩定後，債券價格上漲，表現通常會優於BB非投資等級債；但經基本面與信用分析後，若新的Fallen Angel信用狀況有惡化風險，將延後布局此標的時間點。

●彈性配置美國非投資等級債券

升息循環/美債利率大幅上升時期，FA債券表現可能不如美國非投資等級企業債券。透過彈性配置美國非投資等級債券，提升績效表現。（廖賢龍）

投資小叮嚀

●投資債種介於投資等級債與非投資等級債，投資收益率可能較高但承受風險也較高。

●投資基金偏向中長期持有，這兩年漲幅相對較高，目前也處在相對高點，可等遇到波動拉回時，再行介入。（廖賢龍）