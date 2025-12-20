人工智慧應用 賺長線財

市場對AI泡沫的擔憂猶存，不過，法人指出，整體AI投資週期仍在初期，而且由長期結構性成長與實質需求因素支撐，而非投機性過度投資，隨著應用場景逐步擴展，成長動能將越趨明確。

隨著美國聯準會啟動預防式降息，搭配財政政策雙寬鬆的金融環境，有助2026年各產業獲利普遍回升，進一步推動科技以外的產業實現更廣泛的成長。儘管短期市場仍具波動風險，但中長期基本面與企業獲利動能仍將為風險資產提供支撐。

就投資機會上，安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，持續關注人工智慧生態系統的基本面，認為AI發展仍處於早期階段。

2026年AI供應鏈展望明確，從需求端來看，新一代資料中心啟動與推理模型應用普及推升算力需求；上游CSP與科技巨頭因穩健獲利與AI長期前景持續加大投資，帶動AI基礎建設採購與電力建設；下游供應鏈傾向理性支出，待訂單確定後再擴產。

展望後市，莊凱倫指出，雖然聯準會再次釋出放緩降息步調訊號，但依然反映支持穩健經濟基本面，結構成長方向並未改變；然而隨投資人焦點轉向2026年，在今年市場強勁表現後，短線需留意獲利了結和部位調整可能牽動的波動環境，建議以多元方式布局，平衡收益與成長機會。

就方向上，莊凱倫表示，AI發展將從基礎建設逐漸轉向應用端，現階段主角以基礎設施相關企業為主，拉長來看在AI技術與需求仍真實存在支撐下，長期趨勢持續看好。

隨著產業發展，各階段主導者會有所更迭，儘管AI熱潮將跨入第四年，預期AI基礎設施需求在算力擴充有望延續，加上受惠中美同步擴張，半導體、晶片製造及伺服器仍有表現機會。