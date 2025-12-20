AI、綠能、生醫基金 今年贏家

AI帶動，包括新科技趨勢、美國關稅政策、綠能與生技醫療等各類題材均雨露均霑，輪動表現。根據理柏資訊，觀察今年來表現相對亮眼的境內外基金主題，以復華華人世紀績效55.2%表現最亮眼，績效前五大基金，大多涵蓋AI、綠能與生技醫療等主題。

以安聯全球綠能趨勢基金為例，其投資主軸聚焦三大方向，一是AI資料中心帶動電力需求與電網基建投資，更帶動水資源相關投資契機；其次為美國關稅及能源政策逐漸明朗化，新能源產業汰弱留強，儲能產業及太陽能產業為近期贏家；三是投資主軸採分散化，以掌握多元新興能源主題商機，亦降低集中風險。

就機會面，安聯全球綠能趨勢基金經理人洪華珍表示，全球AI資料中心投資規模持續上修，電力需求顯著提升；根據麥肯錫最新預估，全球資料中心2030年用電需求將較目前水準增加2.6倍，其中AI資料中心用電增長更是3.5倍之多；美國科技業AI資料中心規模競爭白熱化，規劃中的資料中心用電量遠超過現有資料中心用電量。

其次，洪華珍表示，美國大部分地區電力供應正接近緊張的臨界狀態，預計至2030年，多數地區的電力備用容量將降至低於安全緩衝的關鍵水平；此外，美國電網建設投資規模預計至2030年將超過1,200億美元；除AI電力需求外，老舊電網汰舊換新，能源轉型政策等持續推升產業成長。

就政策面，洪華珍表示，儘管全球面臨政策與關稅挑戰，但全球大型儲能系統（ESS）新增裝置容量預計在2025年將再度創下新高，其中，中美兩大市場是主要推動力量。此外，德國、英國、澳洲、加拿大及沙烏地阿拉伯等地區的儲能新增容量也持續增長。這主要得益於人工智慧帶動的電力需求增強、能源政策支持以及公用事業的採購需求等多重因素。

柏瑞投信表示，清潔能源的轉型將帶動下一個能源超級周期的循環。根據國際能源總署（IEA）在9月底預期，全球能源投資金額預計在2025年達到創紀錄的3.3兆美元，其中清潔技術將吸納三分之二的資金；而再生能源、電氣化、電網和核能等項目的支出在五年內預期也將出現翻倍的增長，達到2.2兆美元。

柏瑞投信指出，這個區塊的投資金額顯著增加，凸顯了由能源安全、成本競爭力和減碳驅動的資本結構性出現重新配置，這一趨勢不僅使清潔能源成為應對氣候變遷的當務之急，而且使其成為未來幾年全球股市的投資重點之一。

在生技醫療主題機會方面，安聯全球生技基金經理人洪華珍表示，降息及專利到期帶動生技併購活動增溫，產業氣氛轉佳美國降息利多下，生技併購案明顯增溫，根據統計，今年9月起至今已有超過十起併購案宣布，主要集中在癌症，免疫及神經系統疾病領域，帶動中小型生技股投資氣氛。大型製藥股2030年前約有1,000億美元藥品專利到期，尋求創新藥物的強勁需求下，可持續帶動併購案趨勢。

展望後市，洪華珍認為，隨著美國醫療保健及生技製藥業政策面利空近尾聲，市場表現有望逐步回歸基本面。其中，製藥業長期獲利穩定，產業平均股利配發率達30-40%，高齡化，人口紅利，醫療科技創新，罕病需求未被滿足等結構性成長因素將不會因關稅而中斷，為產業長期成長動能。