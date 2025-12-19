快訊

債券類配息率前十名 出列

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

根據統計，年化實際配息率最高前十名債券ETF平均水準為7.65%，最高更達到9%以上。法人表示，收息族可從高配息率債券ETF優先選擇較高信評標的，在收益與風險之間取得平衡，提升現金流的同時，也避免信用風險過度放大。

CMoney統計，年化實際配息率最高前十檔債券ETF中，共有三檔債券ETF年化實際配息率在9%之上，包括：大華優利美A債15（00984B）、復華20年美債及第一金優選非投等債；另外，有四檔債券ETF年化實際配息率在7%以上，包括：大華優利美公債20、群益優選非投等債、台新美元銀行債及國泰A級醫療債。

年化實際配息率最高的前十檔債券ETF中，以信用評等較低的非投等債ETF為最多，共五檔；投資等級債ETF共三檔；另有兩檔美國公債ETF。

大華銀投信指數量化投資部主管郭修誠分析，當前寬鬆貨幣政策對於債券價格形成強力支撐，加上當前股市價格處於高檔，壓低股票收益率水準。凸顯債券收益的投資價值。投資人追求收益時，應一併考量背後的風險結構，優先選擇高信評債券ETF，避免較低信評的債券ETF，因這類債券ETF承擔較高的信用風險，在當前經濟成長趨緩的環境下，可能會讓投資人面對更大的價格波動。

第一金優選非投債ETF自今年2月發行成立之初規模僅11.6億，近期在降息與行情波動助攻之下，12月13日最新規模來到103.26億，近80億規模都是在6月以後持續流入的資金。第一金優選非投債ETF經理人王心妤表示，近期金融市場波動加大，非投等債受惠貨幣寬鬆政策維持穩定收益、低波動表現，預期2026至2027年貨幣政策仍偏寬鬆，加上聯準會主席及委員換屆等，政策引導降息方向明確，有利債券價格表現；在經濟基本面無虞，企業獲利穩健、違約率低於長期平均下，非投等債是投資人必備配置工具。

