下季基金投資趨勢／股票基金 配置七成資金

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

台新投信表示，人工智慧（AI）將推升企業獲利，加上美國聯準會（Fed）持續預防性降息對經濟與股市都是大利多，建議投資人2026年第1季純股票基金可占七成，以台股優勢成長股ETF、台股高科技基金及美國電力基建ETF為核心配置；美國長天期投資級債券ETF占15%，可望受惠於降息循環；多重資產基金占15%，以擴大收益來源並分散風險。

台新投信指出，Fed在12月如預期降息1碼（即0.25個百分點），市場將焦點轉向下任Fed主席人選。考量川普的態度，最終應提名相對鴿派立場的主席，有助於市場風險偏好快速修復。另外，主要AI概念股季營收增幅仍逾三成，且獲利優於市場預期，顯示目前的AI漲勢並非泡沫，而是有實質獲利支撐。

在台股方面，建議可配置45%的資金，包括25%的主動台新優勢成長（00987A）、20%的台新2000高科技基金。依目前各產業的發展態勢來看，AI產業在需求、獲利與展望上全面勝出，這樣的分化趨勢預期還會持續一段時間。若要在台股中尋找成長動能，AI仍是唯一且最明確的主軸，台灣供應鏈在AI各領域擁有極大優勢，成長動能強勁。

00987A於本月初募集，在台股高檔震盪時，成長股主動式ETF靈活操作，更能及時調整，獲取超越大盤報酬的機會。至於台新2000高科技基金，已多次獲金鑽獎、理柏台灣基金獎肯定，今年來大漲約35%，打敗大盤及同型基金平均，經理人看好因創新引發技術層面應用提升、市場占有率增加、產業競爭力強化的投資標的；產業分布以零組件股占34.8%最多，其次是半導體股的26.2%、通信網路股的14%。

新光美國電力基建則可占25%。這檔ETF追蹤NYSE FactSet美國電力基建息收指數，直接參與純美國電力基建市場，布局五大電力基建產業，追求適度分散，自今年5月成立以來，規模快速成長，到11月底來到42.5億元。

台新投信指出，美國在AI、加密貨幣與電動車推動下，正出現20年來首見的電力荒。川普政府預計從2026年起，一方面鞏固基載電力供應與電網穩定，一方面為後續更大規模AI基礎設施建設預先鋪路，可望持續嘉惠美國核電設備與工程產業鏈，電力核能股中長線發展可期。

