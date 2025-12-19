歷史經驗 陸股下季看漲

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

每年第1季受惠春節紅包行情，法人看好陸股明年首季表現，帶動大中華基金漲勢。根據統計，2000年至2025年歷年第1季陸港股市平均表現中，深圳綜合指數以7.1%表現最佳，上證指數也有3.1%的平均漲幅。

群益中國新機會基金經理人謝天翎指出，展望2026年，A股中期看好預期未改，產業創新突破的底層驅動力依然穩固。中國在AI、航空航太、創新藥等領域展現「DeepSeek時刻」，創新能力得到重新認識。雖然中國信用周期可能震盪走弱，但A股估值在全球橫向對比仍具吸引力，滬深300股息率較十年期國債收益率高出80bp，提供良好配置價值。港股則需等待基本面明確修復信號與流動性改善，其高股息特性在市場震盪中提供一定防禦價值。

群益深中小ETF（00643）經理人洪祥益表示，根據過去陸股投資經驗，首季進場陸股往往報酬率都不錯，特別是成長型類股漲幅更是領先。整體而言，歷史經驗顯示陸股第1季上漲機率高又以深圳板塊成長性為佳。

滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義分析，關稅方面的劣勢，並未如先前預期的顯著削弱中國的出口能力。且觀察美國進口數據可發現，美國對中國資本財和中間產品的需求，近年來對價格的敏感度正逐步下降，意味中國在供應鏈中的「不可替代性」正在提升。

蕭正義強調，近期10%的關稅下調，讓美國對中國消費品的關稅，與對某些新興經濟體的關稅持平，預計將提振中國對美國的出口。面對貿易夥伴對其出口競爭力的日益擔憂，中國在新的五年規劃中，承諾透過加強貿易與投資合作來平衡進出口結構。

