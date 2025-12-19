公用事業股 績效耀眼

受惠AI結構性電力需求與降息助攻，AI公用基建爆發性成長，觀察今年MSCI全球指數中，受到AI帶動，潛在受惠的公用事業，漲幅逾兩成，於MSCI產業指數位居領先群。

投信法人表示，公用事業打破傳統「低成長、高防禦」的投資印象，不再只是傳統防禦資產，在轉速新引擎推升下成為加速成長型資產。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映表示，2026年投資機構對於金融市場的三大共識包括：貨幣政策寬鬆、AI深度應用、金融市場動盪加大等，這也再度突顯公用事業、基礎建設相關產業的投資價值。首先是在貨幣寬鬆的環境，12月美國聯準會再度降息一碼、加上意外祭出QE政策，成為公用事業評價上調的利多，市場預期聯準會將採取緩慢、預防性降息循環，公用事業本身為利率敏感度高的產業，利率下降將有助於擴大建設、基建升級等舉債成本結構優化。

另外，AI深度應用趨勢，從資料中心運作，到AI晶片算力提升，都對電力帶來龐大消耗需求，林志映說，AI資本支出熱潮仍會在2026年持續，電力是AI時代最強軍火供應商，公用事業與基礎建設從過往民生提供角色，出現結構性需求轉變，AI供電需求成為公用事業成長主力。Bloomberg資料統計，標普公用事業在今年第3季財報中，有高達57%企業財報結果優於市場預期，突顯相關產業不僅獲利穩固，基本面亦持續改善。

蘭克林華美投信表示，全球基礎建設產業正迎來結構性轉變，AI技術驅動的電力需求已從過去的停滯轉為顯著成長，這股趨勢將徹底改變能源基建投資邏輯。據統計，2030年全球電力需求將較2023年激增175%，美國電力CAGR達2.6%，預計需新增82GW發電容量，遠超先前預估的72GW，顯示市場嚴重低估AI對能源需求的衝擊。

值得注意的是，微軟CEO直指電力供應不足已成AI擴張最大瓶頸，這警示投資者必須重新評估基礎建設資產的戰略價值。在美國製造業PMI連九個月低於榮枯線、消費者信心接近歷史低點的經濟環境下，基建類股估值相對低檔且具防禦特性。