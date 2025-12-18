AI疑慮、降息未定...2026經濟四大變數來襲 法人點名多重資產基金抗震

全球經濟即將邁入2026年，近期市場震盪加劇，台股高檔整理，美股主要指數連續收黑，市場對AI投資效益的疑慮與經濟數據的觀望氣氛，使投資人面臨更加複雜的資產配置挑戰。法人分析，明年經濟前景將呈現「震盪前行」，但機會中仍帶有風險，建議投資人應採多重資產配置策略，以分散風險，同時把握結構性成長機會。

近期金融市場情緒轉趨謹慎，台股呈高檔區間震盪，而美股因評估最新經濟數據對聯準會利率政策的影響，連續四個交易日收黑。

經濟數據方面，美國11月製造業PMI指數降至48.2，連九個月低於榮枯線；消費者信心指數也降至51.0，顯示經濟動能面臨挑戰。

展望2026年，市場普遍抱持「希望中帶有風險」的看法。樂觀之處在於，聯準會預期通膨將持續放緩，明年或將降息1碼，寬鬆的貨幣環境有助支撐風險性資產。

台灣基本面亦同步改善，主計總處預估2026年經濟成長率可望維持3%以上，為台股提供基本面支撐。

然而，穆迪分析首席經濟學家日前警告，經濟前景取決於勞動市場、通膨、消費者與AI四大支柱，任何一項的動搖都可能帶來變數。

在此「震盪前行」的格局下，能分散風險、平滑波動的多重資產配置策略，成為法人應對市場變化的共識。

根據統計，境內熱門不限主題的多重資產基金今年以來績效表現不俗，以一年期績效來看，富蘭克林華美多重資產收益基金表現6.99%，安聯收益成長多重資產基金達4.63%，群益潛力收益一產基金也有4.35，這些基金在全球不限主題的基金類別中均展現出優異的表現，顯示多重資產策略在波動市場中的配置價值。

專家建議，投資人面對2026年的市場格局，應保持適度謹慎，透過布局多重資產基金，分散單一資產風險，以更穩健的策略，迎接充滿挑戰與機遇的一年。