多重資產基金 核心配置

美股等主要市場估值位於相對高檔，短線交易退潮、風險偏好降溫，使金融市場波動度再度升高。在不確定性仍多的環境下，能同時布局股票、債券與多元資產的多重資產型基金，因具備分散風險與調節波動的特性，成為投資人強化核心配置的重要工具。

觀察海外多重資產型基金近半年表現，截至12日，前九名基金報酬率全數突破20%，其中前三名更超過30%，包括富邦歐亞絲路多重資產型、富邦AI智能新趨勢多重資產型，以及統一全球動態多重資產基金，顯示在市場震盪期間，多元配置策略仍能有效掌握成長機會及兼顧風險控管。

富邦AI智能新趨勢多重資產型基金經理人高晧欣指出，聯準會再度降息1碼，並宣布重啟購債計畫（RMP），有助於資金環境維持寬鬆、降低企業與市場的利息壓力。政策面上，美國啟動「創世紀計畫」，以國家級戰略推動AI應用加速發展，本周NVIDIA將於加州總部舉辦AI電力高峰會，顯示AI基礎建設與應用仍處於長期成長軌道。

此外，近期美中關係出現改善跡象，俄烏局勢也浮現停戰曙光，地緣政治風險相對降溫，加上川普關稅豁免品項可望擴大，整體有利市場風險情緒修復。高晧欣預期，美股短期雖震盪整理，但中期仍維持盤堅格局。

從產業趨勢來看，全球景氣循環已逐步由需求驅動轉向技術驅動，AI滲透速度遠快於過往科技革命。台灣供應鏈在全球AI硬體生態系中具關鍵地位，投資人不妨淡化短期雜音，透過多重資產型基金，分散單一市場與資產波動風險，同時掌握AI與科技長線成長所帶來的投資契機。

統一全球動態多重資產基金經理人郭智偉表示，觀察美國短中長期通膨預期持續下滑，隱含終端市場需求呈現K型發展，通膨往下機率高。聯準會持續降息止緩經濟成長下滑態勢不變，經濟復甦力道與民間消費力道是未來關注焦點。整體股市仍處於降息循環，加上企業處於獲利上修階段，2026年股市仍呈多頭格局。惟股市累積不小漲幅，波動可能加大，建議定期定額投資。