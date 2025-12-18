野村：明年第1季投資 股優於債

展望2026年，野村投信認為，在獲利成長優於長期趨勢、較寬鬆貨幣政策及政策阻力減弱的支持下，全球股市有望持續成長，2026年第1季建議採取股優於債的資產配置。股市看好美國、台灣及基本面改善的中國大陸，債市相對看好新興市場與亞洲的非投資等級債。

野村投信投資長陳致洲表示，由於基本面有利風險性資產表現，建議加碼受惠AI成長趨勢的美國、台灣及基本面改善的大陸股市。債市部分，新興市場債券將可受益亞洲強勁經濟成長，須留意美國投資級債風險如次級貸款、私人信貸、循環融資等。此外，貴重金屬在內的原物料也有持續成長空間。由於投資機會多元且前景樂觀，建議減碼現金部位。

野村投信海外投資部主管呂丹嵐表示，2025年美國近50%經濟成長貢獻來自AI投資，預期2026年美國GDP也有約1%以上貢獻來自AI。短期進入檢驗AI投資貨幣化時期，股市可能較震盪，但明年AI仍為推升全球經濟與股市推手，回檔是買點。

美股除AI相關科技股，非AI族群也有復甦機會，歐、日AI投資在追趕中，也可關注；表現落後的生醫股，隨著美國政策風險降低及降息趨勢確立，獲正向支持。

台股受惠全球景氣回溫、政策寬鬆延續及 AI資本支出擴張等三大驅動力明確，為電子與傳產供應鏈提供結構性成長機會。預估台股EPS成長約16%，AI需求推動企業獲利，可拉高持股。