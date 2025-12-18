TISA 基金躍市場新勢力

TISA基金逐漸成為台股新勢力，統計7月投信業者推出TISA級別基金以來，截至11月底為止，國內股票型與國內ETF連結基金，已有24檔TISA級別基金上架。率先推出的第一批基金，規模皆以倍數成長，整體規模已突破7.8億元，顯然千元入手的低門檻仍相當具有吸引力。

根據統計，第一批上架的台股TISA級別基金，推出至今約5個月，整體基金規模從初期約2,800萬元，成長到如今的7.8億元，其中有八檔規模已突破千萬元，包括凱基台灣精五門基金-新臺幣TISA、元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣TISA類型、統一台灣動力基金-TISA類型、統一大滿貫基金-TISA類型、群益馬拉松基金TISA類型、富邦精銳中小基金-TISA類型、元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣TISA類型、國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣TISA。

凱基台灣精五門基金研究團隊表示，在美國聯準會（Fed）貨幣政策保持溫和偏鴿的情境下，AI趨勢可望持續擴張，2026年股市投資主軸，可聚焦AI供應鏈族群，以及受惠AI變現與景氣復甦的企業。受惠AI供應鏈實質獲利助攻，台股獲利年增率可望從2025年的10%躍升至2026年的22%，預期可支撐明年牛市續航。

隨明年美國聯準會主席即將換人當家，市場對Fed獨立性以及貨幣政策的疑慮，難免推升市場震盪，透過TISA級別基金定期定額，有助投資人用穩健的步伐長期投資，兼顧參與台股市場的長線上升趨勢，以及享受時間複利的好處。

群益馬拉松基金經理人陳沅易指出，在AI需求強勁的帶動下，11月上市櫃公司營收繳出史上最強11月的表現，全年有望挑戰50兆元新高紀錄，明年台股獲利年增率更上看兩成。展望後市，隨著AI規格升級，台灣AI供應鏈營運將持續增溫，而寬鬆的貨幣政策有利資金回流，台股成長有撐。