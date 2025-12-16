六檔台股商品成分股調整

臺灣指數公司昨（16）日公告指數定期審核結果，群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波、富邦特選高股息30、群益半導體收益、新光臺灣半導體30、保德信市值動能50等共計六檔台股ETF成分股調整。

這六檔ETF換股，除了千億等級高股息ETF進出吸引市場目光之外、台積電迎接新資金活水也是焦點，合計ETF總規模為5912.88億元。

群益台灣精選高息此次八進八出，元大台灣高息低波則換15檔、富邦特選高股息30三進三出、群益半導體收益一進一出、新光臺灣半導體30一進一出、保德信市值動能50換13檔。

六檔台股ETF相關成分股納入和刪除變動將自12月16日交易結束後生效。

此外，三檔規模較大的高股息ETF都有設指數調整過渡期，也就是說，此次定期審核異動權重分配，群益台灣精選高息會在八個交易日內調整，元大台灣高息低波也是八個交易日內、富邦特選高股息30則是五個交易日。

進一步檢視三檔高股息ETF的換股動向，因應指數編製規則，群益台灣精選高息增加兩檔市值前50大的大型股，補足七檔的限制，另新增獲利情況提升的傳產以及科技股；刪除股部分，則是因市值下滑、或因獲利能力下降的營建股以及部分電子股；整體而言，具備轉骨契機的壽險股比重提升。

元大台灣高息低波依據財務數據以及股價位階做調整，此次加碼前五大產業分別為食品、水泥、批發零售、通信網路以及汽車業比重，又以食品類股加碼10%最多；減碼金融保險、其他電子、半導體類股、電子通路、電子零組件類股，其中金融保險及其他電子減碼超過3%。

而富邦特選高股息30也是更新指數規則後的第一次調整生效，大幅降低周轉率，這次僅增加三檔，以提升領息參與度。