第1季基金投資趨勢／股票基金 配置三成資金

瀚亞投信指出，人工智慧（AI）需求持續強勁，加上全球貨幣政策趨向寬鬆，有利於風險資產，但全球股市估值偏高，投資更需精準選股。在2026年第1季，股債多重收益組合基金可占三成；股息及債息基金各占20%，以非投資等級債搭配全球智慧數據股息基金；股票基金占30%，聚焦台美科技及日本。

股債多元配置將是第1季的核心策略。瀚亞多重收益優化組合基金以非投資等級債基金占23.7%最多，再來是全球股票基金22.2%、美股基金19%、投資等級債基金15.3%。如果選擇新台幣月配息級別，半年來的年化配息率介於7.07~7.46%。

瀚亞多重收益優化組合基金經理人鄭夙希表示，操作上將保持適度風險偏好，全球與美股仍為核心配置，並適度分散至新興市場；債券部分基於防禦性與評價面，偏好全球公債及新興當地債，優於公司債。

在純債券基金方面，瀚亞全球非投資等級債券基金主打全球多元收益，以美、歐、英成熟市場非投資等級債為主，並搭配投資等級債與新興市場債，平均信評為BB-；市場以美債占54%最多，產業則以非景氣循環消費債占21.6%最多，其次是景氣循環消費債21%、能源債12.4%。如果選擇新台幣月配息級別，半年來的年化配息率介於3.45~4.66%。

瀚亞環球智慧數據股息基金成立於今年9月，透過智慧數據量化模型，深挖具潛力但被忽略的標的。這檔基金有63.2%在美股，其次為日本、中國大陸、瑞士等；產業以資訊科技股占26.5%最多，其次是金融股16.4%、工業股11.1%。該基金最近完成首次配息，如果選擇新台幣級別，年化配息率為7.62%。

瀚亞投信認為，利率下行有利債券價格，目前信用債具相對高收益與低波動優勢，投資效率較高，適度配置債券可望降低整體波動。股票資產在2026年仍有望維持多頭，但因估值已高，精選個股將是超越大盤的關鍵。透過AI智慧選股與機器學習從全球股市中優選高潛力標的及高息股，可望創造超額報酬。

純股票基金可作為衛星部位。瀚亞投信指出，台美科技基金可占20%，可布局兩檔境內科技基金，即瀚亞美國高科技基金、瀚亞高科技基金，前者投資組合聚焦半導體產品與設備，隨AI快速發展並擴展至周邊，形成生態圈，基金操作上逐步提高次產業族群配置，使投資組合更趨平衡，前三大持股為博通、輝達、微軟。

至於瀚亞高科技基金，以電子零組件、電腦及周邊設備、半導體為核心配置，投資人可一次掌握台灣供應鏈優勢；基金前三大持股為台積電、健策、台燿。瀚亞投信表示，AI科技應用持續擴大，台灣電子產業供應鏈也將持續受惠，成為支撐台股的重要力量。

日股基金也可占10%。瀚亞投信指出，新任日本首相高市早苗預計逐步擴大財政刺激，加上企業改革與重組，將推動獲利與股東權益報酬率，對整體經濟帶來正面效果，並有利日股表現。

瀚亞日本動力股票基金持股平均股價淨值比僅約一倍，具潛在成長空間，基金嚴謹的選股準則可瞄準潛在上漲動能。在產業分布上，這檔基金目前以工業股占30.2%最多，其次是景氣循環股的15.7%。