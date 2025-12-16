科技型看俏 逢回布局

今年甫問世的主動式台股ETF持續火熱，不僅檔數從目前的五檔到即將募集上市的五檔，加計送件中的三檔，合計13檔，規模也創高突破900億元大關，來到900.27億元，今年底規模有望突破千億元。

法人表示，主動式操作上，可適時參酌時事對各產業的影響分析，無論消息好壞，都可以每日即時進行持股調整，以降低投資組合波動，彰顯出因應市場而主動靈活選股策略的優勢。主動式台股ETF儼然成為主流投資趨勢，也成為投資人新寵。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易強調，台股融資餘額回升到3,300億元左右，已接近4月對等關稅超預期金額，因此籌碼面略顯凌亂。可趁回檔之際進行中長線布局，布局策略應著重公司長期發展優勢，可優先布局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，以及AI應用以及提高生產力族群。整體而言，Fed降息有利資金回流，大盤看法中性偏多，可以在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會。

安聯台灣高息成長主動式ETF經理人施政廷表示，聯準會降息有助於台股維持長多格局，布局策略建議以把握成長與穩健並重，可聚焦AI供應鏈，包括電源、散熱、PCB及記憶體等有望受惠結構性成長的類股；傳產部分，可著眼運動品供應鏈，例如世足賽題材有望從第4季起發酵。此外，受惠降息環境下穩定配息的金融股也可留意布局時機。

野村投信全球整合投資方案部主管游景德分析，可留意具題材性與基本面支撐的強勢族群，如AI伺服器供應鏈、先進封裝／ASIC、高速連接與光通訊；蘋果新機概念等。