00993A下月開募 每股10元

安聯集團第二檔主動式ETF「安聯台灣主動式ETF（00993A）」即將在2026年1月13日至16日開募，並於2月3日掛牌，發行價格10元。

總經理陳彥婷表示，這檔ETF以主動式策略聚焦國內上市櫃股票，輔以計量模型優化投資組合，為投資人追求超越大盤表現的資本增值機會。

根據投信投顧公會統計，截至2025年11月底資料，國內ETF市場規模超過7兆台幣、主動式ETF規模自今年5月推出截至11月底，即突破千億台幣。

其中，主動式股票ETF規模超過800億元，占整體主動式ETF規模近八成；這顯示主被動ETF已逐步成為推動市場成長的重要引擎。

陳彥婷表示，主動投資仍是應對市場波動和長期財富管理的最相關策略；在AI題材主要帶動下，今年來迄今，全球主要股市漲幅繳出兩位數成績，台股更是展現亮麗表現。

隨著多數國內外市場來到歷史高點，走勢波動難免，因此第二檔主動式ETF的推出，是希望在台股屢創新高、伴隨波動加大之際，仍能提供不同的投資解方，置入主動因子、關鍵持股與金獎配方，讓投資人在資產配置時，能夠有更加主動的選擇。

安聯台灣主動式ETF經理人施振廷表示，投資台股，在主動式ETF策略上需要跳脫市值，才能有更多選擇，而這是安聯對台股投資的重新定義。

在追求超額報酬部分，安聯以質化選股，專業團隊深度研究，精選100~120檔投資標的，再搭配量化增益，在報酬與風險間取得平衡，達到質量加乘，力求投資超額表現。

針對2026年全球及台股經濟展望，安聯投信投資長張惟閔表示，全球經濟預期溫和成長，美歐等成熟市場預估GDP成長1.5%，新興市場因為部分國家出口基期較高，可能導致明年增速較為溫和。

台股2023跟2024連續兩年總報酬超過三成，安聯對2026年台股保持樂觀，著眼於AI投資持續成長，台股相關供應鏈受惠。

儘管市場擔憂AI泡沫，但市場往往低估新技術的長期潛力，AI機會可能是被低估、而非高估。

此外，評價可能是投資可以考慮的因素，但在成長周期中，不應過分重視評價面，以免錯失上升機會。