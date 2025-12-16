快訊

台股主動式 ETF 熱翻天 本月開募四檔 總額估逾200億元 下月三檔排隊遞件

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股主動式ETF新兵創佳績，除了募集亮眼，送件更是一波接一波。據統計，12月開募四檔總金額有望突破200億元，同時2026年元月就有新ETF開募，後續還有三檔排隊送件，躍升市場最熱門的ETF發行主題。

據統計，本月初打頭陣的主動復華未來50ETF（00991A），募集金額達108億元，刷新台股主動式ETF首次募集最高金額紀錄，預計本周四（18日）掛牌交易；主動群益科技創新ETF亦有近百億元佳績，加計主動台新優勢成長ETF及募集中的主動第一金台股優ETF，有望突破200億元大關。

緊接著安聯台灣主動式ETF將於明年1月13日開募，此外，從投信投顧公會申請申報案件顯示，目前已有兆豐台灣豐收主動、統一台股升級50、野村臺灣策略高息等三檔產品遞件申請募集。

台股主動ETF募集及送件統計
累計既有五檔、本月及明年1月募集的五檔，以及送件中的三檔共13檔，使台股主題成為主動式ETF最受歡迎的發行標的。除了復華、第一金、兆豐為首發之外，其餘多為各家第二檔、甚至第三檔產品。

投信法人表示，台股後市看好，操作相對靈活的主動式ETF成為兵家必爭之地的「標配」，也將為國內資產管理及證券交易市場，帶來活水動能。

主動復華未來50ETF經理人呂宏宇表示，儘管短線因市場雜音再度讓盤勢出現震盪，但研判台灣景氣趨勢擴張向上、AI需求熱絡，使台股明年企業獲利維持成長，多頭行情趨勢仍未改變，建議可採逢低分批方式布局，可留意產業能見度較高的半導體、相關電子零組件等AI供應鏈概念題材。

主動群益科技創新ETF經理人陳朝政指出，美銀美林經理人最新調查報告顯示，43%基金經人將AI選為2026年最熱門題材，透露出即使AI題材近期面臨波動、長線看法仍然積極。台灣科技創新題材商機多元，台灣為全球AI浪潮中的重要供應鏈角色，今年來相關概念股表現亮眼，也是驅動台股大盤表現的功臣，明年表現仍可期。

陳朝政表示，台股整體結構仍呈現「高檔震盪」格局，不過，AI題材持續發酵，中長期表現仍值留意，投資台股更要搭配科技創新題材及主動式操作，方能有效提升投資組合效益，台股科技基金以及科技相關台股主動式ETF是現階段投資好選擇。

