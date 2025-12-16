快訊

REITs 基金 法人按讚

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

美國聯準會（Fed）宣布降息後，行情不僅有利股債市場，法人分析，市場資金更有望轉向具穩定收益，以及股息率相對高的資產，以租金收入為主要來源的REITs基金也值得留意。

近一個月美國十年期公債殖利率來回震盪，導致REITs短線收益吸引力下降。不過凱基未來世代關鍵收息多重資產基金研究團隊表示，降息後有助REITs基金迎來評價修復行情。另外AI產業依然維持高速增長，雲端服務供應商（CSP）大廠不只持續上修資本支出，也透過合縱連橫、壯大AI產業，通訊電塔和資料中心REITs將受惠雲端計算服務的需求增加，後市可期。多重資產配置的潛力，尤其是在科技與REITs領域的交集中，仍可望有所表現。

大華銀新加坡房地產收益基金經理人陳玟伶表示，觀察亞洲REITs表現，主要由日本領漲，因首相高市早苗推出財政刺激措施激勵，至於亞洲其他REITs市場多數走跌，但整體環境仍為降息格局下，表現有撐。展望2026年，在相對可靠的獲利來源及股利分配特性之下，REITs 總報酬仍是具吸引力的選擇，同時有穩定的股利收益與資本價值上漲潛力。

