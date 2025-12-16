債券商品 成交量放大

聯準會12月如市場預期再度降息1碼，並同步啟動購債計畫以維持市場流動性，今年已三度降息，進一步點燃債市行情。受惠利率下行環境，債券價格走揚，相關債券ETF成交量明顯放大，長天期美債、非投等債成資金避險與布局收益標的。

近期市場受到殖利率未反應降息走跌，致使債市呈現盤整。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自5日至10日止近一周，三大債市仍保持淨流入、但力道受放緩；其中，投資級企業債淨流入33.6億美元、非投資等級債基金淨流入8.4億美元，新興市場債淨流入放緩至4.7億美元。

此外，債券ETF方面，據CMoney統計，自9月聯準會重啟降息以來，市場資金回流債市，日均成交量逾5,000張且績效表現相對突出的債券ETF，包括：群益25年美債、復華20年美債、中信美國公債20年、國泰20年美債、元大美債20年、凱基美國非投等債、群益ESG投等債20+、中信優息投資級債、元大優息投等債及元大AAA至A公司債，呈現價量齊揚走勢，顯示投資人布局債券ETF意願升溫。

玉山投信市場策略團隊主管葉家榮指出，美國大型企業普遍維持著穩健的資產負債表，現金流量充足加上獲利具有韌性，多數投資等級債發行公司維持正向展望，BBB信評企業未大規模降至非投資級評等，信用質量依然良好；非投資等級債整體平均信評仍落在BB級，截至10月底，信用評等BB級的企業數在非投資等級債券市場的佔比來到56%，較2008年時的38%大幅上升，足見信用體質顯著改善，當前美債殖利率仍位於近15年上緣，更增添其投資價值。

群益ESG投等債0-5（00985B）經理人呂汶芳表示，美國投等債年迄今淨流入2,517億美元，流入金額優於其他債種，顯示投資人對信評較高的債券需求依然穩健。面對整體經濟展現高度韌性，投等債可望持續吸引資金流入。聯準會將啟動每月購買約400億美元短債，將為短債市場提供籌碼支撐，而短天期投等債兼具籌碼面、低利率敏感度與穩健息收優勢，可助投資人靈活駕馭利率變局。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，近期股債波動平穩、違約指數走低。儘管近期市場再現波動，但獲利仍是股市向前最大動力，拉長來看2026年獲利不僅可望成長，還可望加速；企業營運展望相繼上修、挹注股東權益報酬率；面對成長又波動市場，策略上仍建議以美股、可轉債、非投資等級債的均衡配置，透過分散投資組合、及多重收益來源掌握長期投資機會。