白銀、黃金 ETF 放閃 期元大道瓊白銀今年來漲逾99%居冠

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
白銀黃金ETF 放閃（路透）
白銀黃金ETF 放閃（路透）

今年來白銀、黃金等表現傲視市場，據CMoney統計至昨（16）日，在所有原型ETF表現上，期元大道瓊白銀（00738U）以99.4%的表現高居第一、期元大S&P黃金也以54.4%的表現排行第四。展望2026年，法人持續樂觀展望白銀及黃金，建議將相關ETF納入配置中。

從資產配置角度來看，過往投資人習慣以債券投資來分散或對沖股市風險，但是近幾年股債同漲齊跌的現象層出不窮，避險效用減弱。反觀黃金則是由低度相關轉為負相關，對沖股市風險的效果愈加顯著，因此，在資產配置中加入金銀相關ETF可達到分散風險，並有望提高風險/報酬比。

芝商所亞太區金屬產品部執行總監Sachin Patel表示，2008年以來各國央行一直是黃金的淨買家，黃金成為僅次於美元的第二大儲備資產，這也是2022年以來黃金價格不斷攀升至今的主因，各國央行的買盤為金價打下底部。

展望黃金市場，元大投信指出，全球新常態黃金供需結構性改變，第一，地緣風險常態化，目前全球有多個區域正面臨地緣政治的衝突，再加上川普就任美國總統後，提出包含關稅在內的多個法案及政策，加劇全球地緣政治的動盪。

第二，寬鬆政策常態化，聯準會2025年9、11月連續兩次會期降息，預計到明年底還有降息空間，且將於12月停止縮表，美國貨幣政策已從緊縮邁向寬鬆時代。

第三，央行投資常態化，各國政府因地緣政治風險，加上美國債務日益提高，各國央行持續棄債轉金，再加上部分國家去美元化需求，央行購金已成顯學。

就白銀後市來說，期元大道瓊白銀研究團隊指出，白銀價格持續飆升，在倫敦白銀現貨缺口略有緩解之後，上海白銀倉量則是創下2016年以來新低，顯示全球現貨供給仍呈緊俏狀況，世界白銀協會最新報告直指全球產業對白銀的需求預計將進一步擴大，帶動投資人紛紛搶進。

今年以來白銀、黃金表現亮眼，不過，法人也提醒，短線飆漲過後，市場籌碼凌亂，清洗浮額的過程勢必造成價格波動大增，投資前要注意風險，提醒須嚴守操作紀律，善設停利停損點。

