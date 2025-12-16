快訊

高虹安涉貪無罪...他神預測 再斷言2026竹市長選舉走向

日圓升破155大關、少吃4碗拉麵 甜甜價結束了嗎？銀行這樣說

高速撞擊畫面曝！女友遭賓士男酒駕撞死 無力救援他當場放聲大哭

集保結算所基金融資擔保新管道上線 基金不必贖回也能借款

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣集中保管結算所基金融資擔保新管道上線(臺灣集中保管結算所/提供)
臺灣集中保管結算所基金融資擔保新管道上線(臺灣集中保管結算所/提供)

配合金管會開放客戶透過網路基金交易平台證券商所申購的基金部位，得作為證金事業放款業務之擔保品，臺灣集中保管結算所協助業者新增相關系統功能，該新措施使投資人得以境內基金為擔保，快速取得短期資金，進一步提升基金資產的運用效率，將使基金商品的應用範疇更為多元，並提升投資人資金運用彈性。

過去基金多被視為長期投資工具，一旦遇到短期資金需求，投資人往往只能選擇贖回，導致投資規劃中斷、基金部位縮減。這次全新服務上線後，投資人即可將透過證券商以自己名義所申購基金提供予證金事業作為擔保品，向證金事業申辦融資，不必贖回基金也能及時獲得資金讓基金真正發揮「投資」與「資金運用」的雙重功能。

集保結算所董事長林丙輝表示，基金屬於長期投資的重要金融商品，基金融資擔保作業的開放，將使投資人能在不影響既有投資部位的情況下，靈活因應突發資金需求，進一步強化基金作為資產管理工具的功能。

林丙輝強調，這項新服務將有助於降低基金市場的周轉率並提升穩定性，並讓投資人在進行退休理財規劃時，擁有更多元且彈性的選擇，不僅有利投資人，更能創造市場多方共贏：投信公司得以維持基金規模穩定；基金銷售機構如基富通等證券商能提升客戶服務價值；投資人可兼顧長期投資與短期資金需求；證金事業則能拓展有價證券擔保的放款業務範疇，共同呼應金融政策與市場創新。

證券商 市場

延伸閱讀

10月六大產業放款 連二月衰退

兆豐證「兆好貸」 祭優惠利率

券商反詐再升級／打詐模範生 實戰大解密

協助復甦與重建 集保結算所舉辦花蓮七校聯合音樂會

相關新聞

Fed降息後美股反轉暴跌 專家：這類資產Beta僅0.5抗波動還能賺6％

聯準會 (Fed) 日前如市場預期，宣布年內第三度降息一碼，並搭配購債計畫擴大寬鬆，一度激勵美股道瓊與標普500指數再創歷史新高；不過，市場樂觀情緒未能延續，擔憂經濟前景的賣壓隨即湧現，上週五 (12

台股原型ETF抗波動 以高股息、金融股、中小股的商品表現相對亮眼

美國科技大廠甲骨文、博通財報未符合市場預期，引發部分調節賣壓，加權報酬指數近一周拉回1.5%、台股原型ETF前十強逆勢收...

韓股基金績效有看頭 政策作多 後市不看淡

韓國KOSPI綜合指數今年來上漲70.4%，為單一國家指數最亮眼的市場，由於新任總統李在明上任後，立即追加政府預算，吸引...

外資賣亞股 印度大失血

今年以來，外資全面賣超新興亞股，以對印度賣超177.6億美元最多，接下來是越南48億美元、馬來西亞47億美元、台股41億...

美債淨流入 亞歐債失血

市場預估聯準會明年僅再降息1碼，然又執行小規模購債寬鬆，鷹鴿並行態度使得主要債市區間糾結。就資金流向而言，過去一周淨流入...

股債雙搭 明年投資顯學

全球經濟正處於K型復甦階段，市場對2026年的成長樂觀預期。投信法人指出，企業獲利成長延續，但估值擴張受限，導致股市波動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。