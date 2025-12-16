Fed降息後美股反轉暴跌 專家：這類資產Beta僅0.5抗波動還能賺6％

聯準會 (Fed) 日前如市場預期，宣布年內第三度降息一碼，並搭配購債計畫擴大寬鬆，一度激勵美股道瓊與標普500指數再創歷史新高；不過，市場樂觀情緒未能延續，擔憂經濟前景的賣壓隨即湧現，上週五 (12日) 美股四大指數全面收黑，費城半導體指數更是重挫5.1%，顯示市場多空交戰激烈，波動顯著加劇。

法人分析，儘管美國總體經濟數據穩健，GDP成長預期提升、通膨壓力也見緩和，但市場負面因素猶存，導致資金在股債之間快速輪動。在這樣的高波動環境下，專家建議投資人應重新檢視投資組合，適度納入具備「高息收、低波動」特性的資產，以建立更穩健的核心部位，其中，企業體質已大幅改善的全球非投資等級債券，正迎來絕佳的布局時機。

殖利率達7.2% 歷史高檔後市看俏

富蘭克林華美投信指出，當前非投資等級債券發行企業的財務結構已顯著強化，淨槓桿倍數下降，而利息保障倍數則見提升，意味著其償債能力與抵禦風險的能力已非昔日可比。

根據Bloomberg數據，非投等債指數殖利率已來到7.2%的歷史相對高檔水位。歷史經驗顯示，當殖利率高於7%時進場，後市報酬往往相當可期。

富蘭克林華美全球非投等債基金 年化配息率逾6%

以富蘭克林華美全球非投資等級債券基金為例，該基金今年以來累積報酬率已達6%，展現穩健的績效。在配息方面，其12月每單位配發0.033美元，單次配息率約0.51%，換算年化配息率高達6.1%，能為投資人提供穩定的現金流。

更關鍵的是，該基金的Beta值僅0.5，遠低於同類型基金平均的0.7，這代表基金價格相對於整體市場的波動性更低，在市場修正時更具防禦韌性，符合當前市況下「避險兼顧收益」的投資需求。

展望後市，法人認為，在聯準會貨幣政策維持寬鬆，以及企業基本面保持穩健的雙重支持下，非投資等級債券的投資價值已然浮現。建議尋求收益的投資人，可考慮分批布局這類兼具低波動與高息收特色的產品，作為抵禦市場震盪、參與長期收益機會的核心資產。