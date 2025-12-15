美債淨流入 亞歐債失血

市場預估聯準會明年僅再降息1碼，然又執行小規模購債寬鬆，鷹鴿並行態度使得主要債市區間糾結。就資金流向而言，過去一周淨流入整體固定收益型ETF資金動能放緩，為68.3億美元，其中淨流入美國債市規模34.7億美元，亞洲與歐洲債市則分別遭2.5億、1.7億美元資金淨流出。

依債券品質分類，投資等級債市獲淨流入16.2億美元，非投資等級債市淨流入為20.8億美元。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人麥可．哈森泰博表示，新興國家有三個結構性改變的利基：一、三個重組：全球供應鏈重組、貿易夥伴重組、政治結構重組締造部份國家的機會；二、體質轉強：多國藉由嚴謹的財政和貨幣政策，已成功挺過疫情、聯準會大舉升息，以及川普關稅衝擊。而且，外匯存底累積以及當地債市規模擴大，亦已可降低對外舉債的依賴；三、美元光環褪色：歐洲將自海外匯回資金以融通龐大國防和建設支出、美國例外論受質疑、全球分散投資意識，有助於新興國家資產增值。

安聯投信表示，市場重新評估降息預期，致使投資級債小跌；而在聯準會連續第三次降息，且上調2026年經濟成長展望之後，風險債則是呈現審慎反彈。同時，2026年通膨預測被下修至2.5%，也為市場提供支撐。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶指出，拉長來看2026年獲利可望成長，企業營運展望上修、挹注股東權益報酬率；建議以美股、可轉債、非投等債均衡配置，掌握長期投資機會。