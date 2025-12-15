股債雙搭 明年投資顯學

全球經濟正處於K型復甦階段，市場對2026年的成長樂觀預期。投信法人指出，企業獲利成長延續，但估值擴張受限，導致股市波動加劇，建議投資人維持適度風險偏好，並採取股債多元配置策略，以因應市場波動。

美股方面，S&P500與那斯達克指數在大幅上漲後，估值已顯著高於過去20年中位數；相較之下，小型股指數羅素2000較具吸引力。高盛預估，美國小型股獲利動能將自今年第4季起加速，聯準會寬鬆政策、監管放寬及關稅政策轉向等因素，皆有利於小型股表現，預期資金將回補。

投信法人指出，全球寬鬆金融環境對股市有利，但短線仍須留意震盪，建議透過公債或現金達到避險效果。AI仍是投資主流，並將從科技股擴散至數據中心基礎設施，包括工業、電網以及核能等產業。

瀚亞多重收益優化組合基金經理人鄭夙希指出，股債波動度回落，基金持倉回歸中性，具反彈空間。AI基本面強勁，但估值偏高，須留意波動。

全球股票與美股仍是核心配置，並適度分散至新興市場。

債市方面，鄭夙希表示，預期美國公債殖利率將在4%附近震盪，川普財政與關稅政策可能推高中長期通膨預期，殖利率曲線趨陡。配置上偏好全球公債與新興當地債，優於公司債。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠分析，從整體經濟數據來看，尚未有顯著經濟衰退跡象，風險性資產仍有表現機會，但後續降息步調與強度仍須觀察。在現階段投資配置上，考量降息預期帶動資金流向，加上AI題材已從運算硬體延伸至國防、商業應用與流程自動化，故AI概念股仍值留意。

其他如美國製造基建題材、非核心消費、醫療保健、工業等亦可保持關注；在債券配置方面，基於企業獲利動能改善，以及違約率維持低檔的背景，加上降息可望對整體債市形成支撐，可均衡配置投資級債與非投等債。