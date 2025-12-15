韓股基金績效有看頭 政策作多 後市不看淡

韓國KOSPI綜合指數今年來上漲70.4%，為單一國家指數最亮眼的市場，由於新任總統李在明上任後，立即追加政府預算，吸引外資回流，帶動投資韓國的基金及ETF績效表現。

展望2026年，法人認為，在南韓政策作多決心支撐下，後市不看淡。

目前境外基金有三檔南韓股票基金，根據Lipper統計至11日，按今年來績效表現來看，利安資金韓國85.05%最強、接著是霸菱韓國71.4%、摩根南韓68.7%。

至於ETF部分，雖然目前沒有鎖定單一韓國的股票ETF，但是有四檔主題型股票ETF持有韓股比重超過一成，根據各投信官網資料，國泰臺韓科技占約41.5%、中信電池及儲能22.7%、中信亞太高股息19.1%、元大航太防衛科技16.6%；韓股部位貢獻績效表現，根據CMoney統計至昨（15）日元大航太防衛科技上漲56.3%、國泰臺韓科技50.4%、中信電池及儲能37.1%、中信亞太高股息16.5%。

利安資金韓國基金經理人金昌錫與張琇樺表示，韓國股市價值提升計劃（Value-Up 2.0）再升級，本月2日通過「股息收入單獨徵稅」法案，象徵韓國「價值提升」改革邁出關鍵一步，讓高收入群體稅率從目前的35~45%大幅下調至20~30%。

另外，韓國股市價值提升計畫中，後續還有其他法案改革，將為南韓股市估值重估的催化劑，解決股市長期折價問題，有助於吸引外資及法人資金回流。

國泰臺韓科技經理人林宛萱表示，記憶體族群表現亮眼，三星電子漲幅近翻倍，SK海力士報酬更超過200%，其高頻寬記憶體（HBM）在TPU、GPU應用中不可或缺，顯示韓國在AI硬體領域的重要性。

展望2026年，雖然今年韓股漲幅大、基期墊高，但記憶體仍處於漲價周期，海力士的HBM市占率達七成，輝達與Google TPU仍高度仰賴其供應。