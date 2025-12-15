聯準會連三降息！專家點名看好「這1檔非投等債基金」迎黃金布局良機

聯準會連三降息 非投等債迎來黃金布局良機

聯準會（Fed）日前再度宣布降息一碼，完成年內第三次降息，並搭配400億美元的購債計畫，為市場注入豐沛流動性。

在總體經濟層面，通膨預期持續走低，關稅影響逐漸消退，而GDP成長預期顯著提升，整體經濟前景樂觀。寬鬆的貨幣環境與穩健的經濟背景，為收益率已具吸引力的非投資等級債券市場，創造了絕佳的布局時機。

非投等債體質穩健 殖利率具吸引力

當前非投等債企業的財務結構顯著改善，淨槓桿倍數較低、利息保障倍數提升，使其具備更強的償債能力與抗風險能力。

據bloomberg統計截至12月11日，非投等債指數殖利率達到7.2%，處於歷史吸引力高點。根據歷史數據，當殖利率高於7%時進場，後市表現優異，持有一年、兩年、三年的平均報酬率分別可達11.3%、19.3%及23.1%。

淨槓桿倍數=(總負債-現金及約當現金)/股東權益 利息保障倍數=EBITDA(稅息折舊及攤銷前利潤)/利息支出

雙B債券：資本利得的重要來源

雙B級債券是非投等債中的亮點，不僅提供相對穩定的收益，還因其處於投資等級與非投資等級的交界處，擁有評級調升的潛力，一旦企業財務狀況改善並獲得評級上調，債券價格將出現顯著上漲，有機會為投資人帶來額外的資本利得。

川普政府執政期間，其減稅與放寬監管的政策有望進一步改善企業經營環境，為雙B債券提供更大的升評機會。

精準選債 掌握市場優勢

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金以嚴謹的選債輯為核心，採取由下而上的策略，深入分析企業基本面，特別關注現金流穩定、資產品質優良以及管理團隊出色的企業。

基金聚焦於受惠於降息與政策支持的產業。這種精準的選債式，讓基金在追求收益的同時，有效控制波動風險，實現長期穩健資本增值的機會。

在聯準會持續寬鬆政策與川普政府支持企業成長的雙重利多加持下，非投等債市場正迎來黃金布局期，值得投資人積極把握。