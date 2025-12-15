投資人鍾愛定期定額 基富通定扣金額突破30億元

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
11月台股定期定額投資金額逼近200億元。圖／AI生成
11月台股定期定額投資金額逼近200億元，刷新單月新高紀錄，共同基金市場也同樣熱絡。國內最大基金交易平台－基富通統計，11月定期定額投資人數近13萬人、扣款金額更首度突破30億元，同創平台成立以來單月新高，而且除了台股基金之外，包括美股、全球股與科技基金都是受青睞的類型。

基富通總經理陳光輝表示，不管是台股或共同基金，這幾年的定期定額投資規模都在不斷增加，最主要是有兩大原因，一是定期定額的進場點分散，而且時間到了自動扣款，不用特別考慮現在的價位高或低，避免市場波動較大時猶疑不定或追高殺低的情形，克服人性恐懼和貪婪的弱點。

二是資金門檻非常低，一般基金定期定額最低3千元，而TISA基金1千元起即可投資，對於剛開始工作的社會新鮮人或小資族，都能輕鬆開啟人生第一筆投資計畫。絕大多數領薪水的民眾，只要設定每月發薪日的隔天為定期定額扣款日，既能達到強迫儲蓄投資目的，也能避免過度消費。

此外，金管會在今年推動「台灣個人投資儲蓄帳戶TISA」，藉由專家篩選把關、買賣0手續費與低經理費率的TISA基金，引導國人長期紀律理財，也為定期定額注入一股新動能。

陳光輝表示，定期定額是老少咸宜的投資方式，不僅小資族，資金相對充裕的中高資產客戶，同樣可以透過定期定額，並設定多日或每日扣款方式，有效分散進場風險，或者進一步搭配平台的逢低自動加碼機制，在市場下跌達到一定幅度時，增加投資金額，累積更多基金單位數，創造更好的回報。

理論上來說，投資就是低買高賣，獲取最大的報酬，但是現在全球政經局勢變化非常大，面對劇烈的市場震盪，難免會感到焦慮，因此透過定期定額的理性投資策略，能夠避免情緒受到短期事件的干擾，更容易達到長期穩健累積財富的目標。

