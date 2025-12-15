投資人居高思危＋收益需求不墜 配息股票基金夯

美股等主要股市今年來震盪向上、持續挑戰歷史新高，投資人居高思危，資金流入配息股票基金。法人指出，風險資產高檔震盪，收益需求居高不下，投資人除了從債券及平衡型基金獲得息收外，股票型基金也是息收來源，有望持續受資金青睞。

境外基金觀測站統計，到11月底為止，國人最愛的十檔境外股票基金中，主要仍是美國或是科技基金，偏重成長型基金，只有三檔例外。這三檔基金分別為礦業、黃金及中國基金。特別的是，這三檔基金今年來績效出色，淨值大幅成長，也吸引資金流入，推升規模壯大。

就績效來看，這些股票基金經歷4月的大跌及反彈，今年來全都有正報酬。貝萊德世界黃金基金強漲124%最強悍，其次是貝萊德世界礦業基金的49.9%、摩根中國基金的21.1%。

到11月底為止，貝萊德全球智慧數據股票入息基金為國人持有最多的境外股票基金，持有規模達800億元，今年來月月享有淨流入，特色是運用人工智慧（AI）進行系統化投資，尋找能穩定配息的公司。如果選擇穩定月配息級別，半年來的年化配息率介於7.28-8.03%。