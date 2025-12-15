投資人居高思危＋收益需求不墜 配息股票基金夯

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
美股等主要股市今年來震盪向上、持續挑戰歷史新高，投資人居高思危，資金流入配息股票基金。圖／AI生成
美股等主要股市今年來震盪向上、持續挑戰歷史新高，投資人居高思危，資金流入配息股票基金。圖／AI生成

美股等主要股市今年來震盪向上、持續挑戰歷史新高，投資人居高思危，資金流入配息股票基金。法人指出，風險資產高檔震盪，收益需求居高不下，投資人除了從債券及平衡型基金獲得息收外，股票型基金也是息收來源，有望持續受資金青睞。

境外基金觀測站統計，到11月底為止，國人最愛的十檔境外股票基金中，主要仍是美國或是科技基金，偏重成長型基金，只有三檔例外。這三檔基金分別為礦業、黃金及中國基金。特別的是，這三檔基金今年來績效出色，淨值大幅成長，也吸引資金流入，推升規模壯大。

就績效來看，這些股票基金經歷4月的大跌及反彈，今年來全都有正報酬。貝萊德世界黃金基金強漲124%最強悍，其次是貝萊德世界礦業基金的49.9%、摩根中國基金的21.1%。

到11月底為止，貝萊德全球智慧數據股票入息基金為國人持有最多的境外股票基金，持有規模達800億元，今年來月月享有淨流入，特色是運用人工智慧（AI）進行系統化投資，尋找能穩定配息的公司。如果選擇穩定月配息級別，半年來的年化配息率介於7.28-8.03%。

股票 月配息

延伸閱讀

聯準會連三降 這兩檔債券 ETF 有人氣

00878、00919、0056…組「月配」早落伍？專家：這兩檔換009803跟00982A

00878、0056、00919自組月月配現金流！杉本試算「合理價」：繼續存沒問題

台股市值ETF新黑馬！小姐姐：009803含息報酬33.4％…年化配息率逼近6.5％＋填息快

相關新聞

投資人居高思危＋收益需求不墜 配息股票基金夯

美股等主要股市今年來震盪向上、持續挑戰歷史新高，投資人居高思危，資金流入配息股票基金。法人指出，風險資產高檔震盪，收益需...

主動式 ETF 抱 AI 淘金 看好供應鏈資金行情 建議回檔伺機布局

聯準會未來仍有望再降息，營造豐沛的資金行情，且在AI供應鏈帶動下，分析師預估2026年台股企業獲利年增率由11%上修至2...

2026第1季基金投資趨勢／美國 + 非美資產 股債混搭出擊

富蘭克林投顧表示，預期2026年全球股債市多頭行情續航，且投資機會可望進一步擴大，加上美元走勢趨弱，建議採取美國及非美國...

全球市場觀測站／非投等債、邊境債 出色

聯準會降息1碼符合預期，但市場仍有負面因素干擾，美股震盪走高，道瓊與標普500指數再創新高，但上周五美股四大指數轉為全面...

精挑科技基金 安度AI亂流

人工智慧（AI）加持之下，各國股市不斷衝高，科技基金績效表現亮眼。指數高檔之際，投資人難免擔心公司估值過高，甚至有泡沫化...

台股科技基金逢低布局 長線有賺頭

科技股討論熱度不減，尤其台灣供應鏈方面，位居全球人工智慧（AI）產業的重要環節，未來在發展持續暢旺之下，有望持續受惠，市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。