全球市場觀測站／非投等債、邊境債 出色

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
聯準會降息1碼符合預期，但市場仍有負面因素干擾，美股震盪走高，道瓊與標普500指數再創新高，但上周五美股四大指數轉為全面收黑，以費半指數大跌5.1%最重。路透
聯準會降息1碼符合預期，但市場仍有負面因素干擾，美股震盪走高，道瓊與標普500指數再創新高，但上周五美股四大指數轉為全面收黑，以費半指數大跌5.1%最重。路透

聯準會降息1碼符合預期，但市場仍有負面因素干擾，美股震盪走高，道瓊與標普500指數再創新高，但上周五美股四大指數轉為全面收黑，以費半指數大跌5.1%最重。債市方面，美債殖利率出現反彈，債市表現分歧，殖利率高的非投資等級債、邊境市場債相對出色。

聯準會12月10日宣布降息1碼，基準利率降至3.5%-3.75%的區間，此次降息已在市場預期之中，此外，聯準會自12月12日起每月預計購買400億元債券，顯示資金面將趨向寬鬆。

野村投信表示，聯準會官員對於利率決策看法出現分歧，主席鮑爾對於是否持續降息語帶保留，不過，由於明年5月聯準會主席將由川普任命的新人上任，預料將貫徹川普持續降息的想法，在美國經濟溫和成長、企業獲利增長的情況下，即便2026年美國大幅降息的可能性不高，全年降息2碼仍可期待，寬鬆的資金環境有利風險性資產。

上周科技股表現差異大，市場關注甲骨文與博通的財報，雖然每股盈餘優於預期，但雲端收入與財測不如預期，加上上調AI基礎設施資本支出，引起市場對其債務與投資回收期的擔憂。

博通財報顯示營收或獲利皆優於市場預期，公司對本季展望良好，主要受AI需求強勁所驅動。野村投信表示，科技股在近來強勁上漲後，估值處於較高的位置，一旦出現利空消息，股市容易出現震盪，不過，AI的需求依舊強勁，加上更多服務將陸續推出，中長期成長趨勢不變，因此，若遇短線拉回，反而是進場布局時機。

債市方面，在聯準會宣布降息前，美國10年期公債殖利率出現上漲走勢，最高一度來到4.2%，而在降息後，美債殖利率自高檔回跌。

