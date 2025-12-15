2026第1季基金投資趨勢／美國 + 非美資產 股債混搭出擊

富蘭克林投顧表示，預期2026年全球股債市多頭行情續航，且投資機會可望進一步擴大，加上美元走勢趨弱，建議採取美國及非美國資產並進。在第1季，美國資產以美國平衡基金30%為核心、搭配20%科技股票基金；非美資產則包括20%的新興市場當地貨幣債券基金、20%日本股票基金及10%黃金基金。

在美國平衡基金方面，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金是富蘭克林的旗艦基金之一，成立逾25年，該經理團隊採取全方位收益策略實施逾77年。到10月底，這檔基金以股票（含可轉證及股權連結商品）占51%最多，次為債券46%、現金1%，債券平均信評BBB-。如選擇美元月配息級別，半年來的年化配息率介於8.2-8.38%。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人波克指出，2025年美股表現仍相對集中於少數標的，不過獲利成長的公司範圍愈來愈廣泛，基金未來一年將持續分散收益來源，廣布更多評價面合理且受惠經濟成長的標的。

至於富蘭克林坦伯頓科技基金，有90.4%在美股，搭配台灣、荷蘭及加拿大等龍頭企業；近七成持股與AI題材相關，前五大持股為輝達、博通、微軟、蘋果、台積電。基金還有美元穩定月配息及日圓避險級別。如果選擇美元穩定月配息級別，半年來的年化配息率介於8.46-8.52%。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人柯堤斯（Jonathan Curtis）指出，創新將在2026年重塑全球經濟，AI、自動化、數位基礎設施已不再局限於科技領域，而是成為各行各業價值創造的引擎。決策周期縮短，降低複雜度，資本配置效率更高，並催生出一批更精簡、更有效率、更依賴AI的新型企業，這是一次持久的結構性重置，而非投機周期。

在非美資產方面，富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金近三年績效突出，今年來上漲18.6%，居同型基金之冠。至10月底，基金平均信評為BBB-，平均存續期間為4.9年，投資以新興國家當地公債為多，以超國際機構債占15%最多，次是埃及債12%、南非債11.8%。如果選擇美元月配息級別，半年來年化配息率介於8.49-8.99%。

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金經理人哈森泰博（Michael Hasenstab）表示，新興國家有三項結構性改變的利基，即三個重組（全球供應鏈重組、貿易夥伴重組、政治結構重組）、體質轉強、美元光環褪色。多國藉由嚴謹的財政和貨幣政策，已成功挺過疫情、美國聯準會（Fed）大舉升息、川普關稅等衝擊，預期將持續受惠於全球分散投資意識。

富蘭克林坦伯頓日本基金短中長期績效也很優異，今年來上漲27.9%，在同型基金中名列前茅，聚焦日本消費、工業、金融、科技通訊等四大主題。基金經理人邱正松指出，三年來日本經濟與企業進入了重大的制度變革階段，包含可持續的通貨膨脹回歸與公司治理改革，預期這些變革將持續為日本市場帶來新超額報酬機會。

富蘭克林黃金基金也是富蘭克林旗下歷史悠久的旗艦基金之一，1969年成立，今年來上漲153.7%，在同型基金排第一。基金經理人蘭德（Steve Land）表示，目前宏觀環境仍有利於黃金，看好金價高漲帶動金礦股獲利能力提升及向外併購，目前中小型金礦股占基金的比重近八成，預期爆發力大於大型金礦股。