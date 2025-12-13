精挑科技基金 安度AI亂流

人工智慧（AI）加持之下，各國股市不斷衝高，科技基金績效表現亮眼。指數高檔之際，投資人難免擔心公司估值過高，甚至有泡沫化的可能性。市場法人指出，美國主要科技巨頭財報依舊穩健，資本支出將持續上修，支撐整體AI行情不墜。

法人指出，科技股因AI估值偏高而出現波動放大，因此在挑選上，需要考量到風險承受、基本面觀察等，專家建議，在挑選科技基金上，可先審視此基金的前十大成份股，配合過去績效等，並且在可承受的波動度上，篩選出最適合自身投資的標的。

另外，投資人同樣需了解自身購買的基金在投資風格、地域、選股策略上有何特色，並選擇產業分散、有長期趨勢與高品質企業為主的基金。

以整體經濟環境來看，美國聯準會12月FOMC會議決議降息1碼，將基準利率目標區間下調至3.50%-3.75%，並同步上修2026年經濟成長預估、下調通膨預期，釋出「通膨溫和放緩、經濟穩健成長」的訊號。

法人指出，雖然主席鮑爾暗示明年1月會議將暫時按兵不動，但此次聯準會宣布啟動「儲備管理購買計畫」，透過買入美元短期美國公債以支持流動性，顯示資金環境仍偏寬鬆，為2026年科技資產表現提供有利支撐， AI需求強勁推動企業獲利延續上行。

產業面上，群益創新科技基金暨主動群益科技創新（00992A）經理人陳朝政強調，算力需求提升刺激CSP大規模資本支出，形成持續且規模化的採購動能，推動AI伺服器快速成長，預估2026年市場氛圍仍將圍繞AI產業，而近日CSP法說會更進一步上修2025年資本支出展望，預期2025年CSP資本支出年增58%至4,037億美元，2026年則更進一步年增31%，達5,271億美元。

野村投信投資策略部主管張繼文表示，未來三至五年AI族群仍是市場首選，近期台股再度受AI利多激勵，半導體、伺服器供應鏈及散熱族群表現亮眼。且Google、AWS兩大科技巨頭共同宣告ASIC晶片時代來臨，加上輝達GPU出貨持續強勁，將帶動整體AI時代延續。

野村高科技基金及野村e科技基金經理人謝文雄指出，投資主軸圍繞AI帶來的「高算力、高功耗、高速傳輸」三大結構性趨勢：資料中心全面升級將推動電力與綠能的下一波投資浪潮；台灣供應鏈在AI硬體價值鏈中扮演最關鍵的樞紐角色，AI長期投資價值明確。