基金特蒐／巴西股基金 熱舞森巴

在金磚四國中，巴西股市近期表現較佳，因此野村巴西基金近期有相對突出的表現。野村巴西基金經理人高君逸指出，金磚四國（BRIC）為Goldman Sachs於2001年提出，主要看好這四個國家的增長潛力。然而事過境遷，四國在後續發展境遇也大不相同。

俄羅斯在俄烏戰爭及歐美制裁的影響下至今仍未擺脫泥沼；中國近年來則是在內需動能不足，加上美國貿易制裁壓力影響受限；印度近年來經濟動能維持高檔，金融市場表現亦相對亮眼，不過目前評價面相對偏高；巴西股匯市過去受到政府債務持續擴大，以及高通膨的影響，較不受投資人青睞，也因此評價面持續偏低。

野村巴西基金經理人高君逸。野村投信／提供

高君逸表示，近年來巴西政府持續撙節開支，調整稅務制度提高企業效率，央行也配合透過高利率環境打擊通膨，均可見巴西經濟結構正在逐漸好轉，也因此持續吸引外資流入，也激勵股匯市表現相對突出。

另一方面，今年以來全球經濟受到貿易關係緊張的影響甚鉅，美中關係雖略有舒緩，但檯面下似乎仍持續角力當中；而印度遲遲不願放棄採購廉價的俄羅斯石油，也使得現階段美國對其課徵關稅仍高達50%。巴西出口結構在過去十年有很大的變化，美國占其出口額曾高達二成，然而去年已降至13%，相較之下，中國占其出口額比重則由過去的6%躍升至26%，成為巴西最重要的貿易夥伴。因此川普對等關稅的政策對於巴西經濟的衝擊相對較小。

高君逸分析，聯準會降息將對市場釋出更多浮游資金，因此有利於風險性資產表現。另一方面，影響巴西匯率的主要因素仍在於carry trade（套息利差交易），巴西基準利率目前仍高達15%，聯準會降息將有助於雙方的利差擴大，吸引資金流入巴西金融市場，將有助於巴西里爾維持強勢。若依照巴西央行預測2026年政策利率落在12.38%，代表明年至少有10碼降息空間，與聯準會利率的降幅相比，美巴兩國的公債利差應有收斂的機會，巴西里爾走貶機率降低甚至可能升值。

從巴西指數Ibovespa成分來看，金融、原物料及公共事業為前三大類股，野村巴西基金目前配置金融類股大致與指數相當，公共事業類股配置略高於指標，另外相對低配原物料類股。

公共事業類股近年來在政府積極進行私有化，提升其營運效率下，已逐漸轉變為財務體質健全的企業；近期受到data center及能源轉型需求的需求帶動下，其獲利能力也明顯改善，加上提高股利吸引固定收益族群進駐，今年以來表現持續亮眼，高君逸認為能源轉型會是長期趨勢，因此仍然持續看好公共事業類股。

高君逸說明，另一方面，國內經濟動能雖在高利率環境下受限，但失業率降至歷年最低，企業也持續提高薪資來吸引人才，均使得國內消費動能維持強勁，因此在消費類股也配置較高比重。

操作心法

●囊括全球成長動力、國內成長動力及國內防禦三大類型，並結合原物料、內需景氣循環及風險控管來建構投資組合。

●美聯準會降息有利於風險性資產表現。

●在全球貿易緊張緩解，加上金屬礦場供應吃緊的影響下，原物料類股後續配置比重上可逐漸提升。（王奐敏）

投資小叮嚀

●巴西股市前景偏向多頭，但須留意總統大選等不確定因素。

●股市波動度較高，較適合積極型投資人，並採衛星配置。

●新興市場受到政策面的影響較大，投資人需要高度留意政策變化。

●能源轉型會是長期趨勢，看好公共事業類股。（王奐敏）