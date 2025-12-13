台股科技基金逢低布局 長線有賺頭

科技股討論熱度不減，尤其台灣供應鏈方面，位居全球人工智慧（AI）產業的重要環節，未來在發展持續暢旺之下，有望持續受惠，市場法人建議，近期股市雖較為震盪，不過長線來看整體依舊樂觀，可趁回檔之際，逢低布局相關台股科技基金。

觀察近六個月來台股科技基金表現亮眼，績效前十排名中，所有基金績效皆超過五成，其中合庫台灣高科技基金位居榜首，繳出73%的好成績，另外更有四檔績效逾六成，顯示整體科技產業在AI的帶動下，成長表現相當亮眼。

法人指出，11月以來台股震盪，主要受AI族群估值偏高及聯準會降息時點不確定影響，不過相關雜音已大致消化，市場信心整理後台股有望再度轉強。

近期資金輪動快速，短線有從一線供應鏈轉往二線供應鏈的跡象，但從長期競爭力來看，一線供應鏈在技術、產能及客戶結構上仍具深厚護城河，優勢難以取代。二線供應鏈雖有短期機會，但隨著競爭加劇與毛利壓力，市場焦點預期將回歸一線龍頭，尤其是與AI領導廠商保持長期合作的企業。

展望後市，群益投信指出，AI供應鏈台廠扮演關鍵角色，涵蓋從晶片設計、製造、封裝、組裝到終端應用的整個價值鏈，還包括與AI基礎設施相關的電力、連接器等領域。長期來看AI基礎建設為多年期趨勢，2026年投資台股建議還是以AI科技創新做為布局主軸。

第一金亞洲科技基金經理人黃筱雲指出，現階段AI企業獲利與資本支出呈現良好連動，整體產業財報健康，尚未見大規模泡沫風險，高盛預估，日本及亞洲等地未來十年的EPS複合成長率分別可達6%及8.7%。

不過，黃筱雲也提醒，儘管高估值題材股，市場近期回檔修正，投資人宜理性面對估值波動，趁拉回布局，同時持續聚焦AI趨勢所帶來的長期趨勢投資機會。

整體而言，台灣科技創新題材商機多元，台灣作為全球AI浪潮中的重要供應鏈角色，今年來相關概念股表現亮眼，也是驅動台股大盤表現的功臣，對於明年表現仍可期待。