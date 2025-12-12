創新科技題材 長線看俏

當前AI相關產業具備長期需求、產能擴張能見度與營收落地性，是中長線最具勝率的投資主軸。投信法年表示，台股在資金面與基本面雙引擎驅動下，多頭行情可望延續至2026年，建議投資人把握布局台股創新科技ETF投資機會。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，AI是未來三年台股最核心的超級趨勢，但在目前行情高檔震盪、估值偏高的環境下，投資人必須從產業趨勢、AI晶片Roadmap與個股競爭力三個面向進行精準篩選。台灣半導體在GPU與 ASIC製造生態系中具主導地位，因此設備與測試供應鏈仍是長線首選。

張繼文指出，Google Gemini 3.0問世後，以超出市場預期的性能重新點燃AI熱潮。同時，多位聯準會官員釋出鴿派訊號，支持12月降息，加上最新ADP就業數據疲弱，使市場對降息一碼的預期升溫，美股也在利多推動下走高。

隨著2026年美國即將進入期中選舉，且聯準會未來政策可能由川普親信主導，市場普遍認為「川普經濟學」將在2026年全面展開，有利於風險性資產的表現。

主計總處公布第3季出口年增率達36.49%，GDP年增率高達8.21%，淡季仍呈現強勁成長，再度凸顯AI 需求熱絡，成為推動經濟的重要動能。2025年GDP已上修至7.37%，2026年預估成長率達3.54%。值得注意的是，11月由內資主導的上櫃指數表現優於大型權值股為主的加權指數，顯示AI效益逐漸由大型權值股外溢至中小型類股，包括散熱、PCB、先進封裝測試等族群，近期皆有不少非權值股表現優於大盤，反映市場輪動特性，也凸顯在資金快速流動的環境中，掌握AI趨勢的重要性。

野村臺灣創新科技50 ETF（00935）經理人林怡君分析，根據FactSet資料，S&P 500未來12個月預估本益比約 21.5倍，雖高於五年與十年平均，但在企業獲利上修支撐下仍屬合理。AI正引爆新一輪全球生產力循環，以2026~2027年獲利能力推算，美系主要AI晶片設計龍頭的預估本益比甚至低於未推出AI GPU前的階段，市場情緒造成的短線修正反而讓多頭有更充足的換手空間，投資人應更有信心。