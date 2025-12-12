台股平衡基金 跑贏大盤

台股平衡型基金今年來跟隨大盤多頭漲勢，採偏多持股操作，平均報酬勝大盤。投信法人表示，新高行情伴隨股價波動幅度加大，若想參與市場又擔心震盪風險，建議可透過股債配置、具進可攻退可守特色的台股平衡型基金，追求長期獲利累積。

理柏資訊統計至10日，台股一般股票平衡型基金今年來平均報酬為27.2%，優於加權股價指數（含息）的25.8%，績效居類型前茅如第一金中概平衡、復華傳家、復華傳家二號、永豐趨勢平衡、復華人生目標、野村鴻利、復華神盾等七檔基金，今年來績效更突破三成，近半年甚至超過四成。

進一步分析上述績優標的，根據投信投顧公會最新統計顯示，目前持股比率多在七成之上，以因應目前多頭盤勢，此外，經理人選股操作除了考量個股的成長性、收益性及流動性之外，也會依照景氣循環調整持股比例，最高九成、最低一成，比台股股票型基金更具彈性。

復華傳家基金經理人趙建彰表示，在各項大型AI投資計劃及應用層面擴大持續下，未來數年AI相關科技產業仍然樂觀發展，因此基金持股持續以AI受惠供應鏈為核心持股，包括伺服器、電源、散熱、印刷電路板/銅箔基板、高速傳輸與先進封裝與測試等關鍵零組件。

復華傳家二號基金經理人郭家宏指出，台灣11月出口金額達640億美元再創新高，凸顯AI人工智慧與高效能運算需求熱絡，除支撐台灣經濟也將持續挹注台股基本面動能，加以全球主要央行續行貨幣寬鬆政策，股市可望續強。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，展望2026年，投資人正迎來一個對關稅通膨容忍度稍微提高，同時也會降息的聯準會，除了股市有望持續上漲外，債券市場亦有利多可期。