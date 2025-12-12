印度股基金 吸引力強

隨印度內資已維持連續26個月維持淨買入印度股市，印度央行自今年以來已連續四次降息，展現明確的寬鬆貨幣政策態度，投信法人認為，印度基本面良好，加上長期結構性改革與人口消費潛力，當前估值仍具吸引力。

滙豐印度股票基金產品經理顏誌緯表示，印度企業獲利成長仍維持雙位數百分比，股市結構有逾七成權重來自金融、製造、消費等內需板塊，這些板塊的成長動能來自本國市場，不依賴出口或外需，因此目前股價反應持續成長中的合理溢價。

除了內資持續淨買入股市，印度國內數百萬家庭透過定期定額系統性計畫投入的資金規模，每月突破30億美元，龐大的資金規模成為印度股市的關鍵支柱。過去10年間，印度成功打造了多項基礎建設項目，包含機場數量翻倍、港口數量大幅成長等，國家基建仍是驅動印度中期成長的關鍵動能。

瀚亞投信指出，印度市場整體呈現宏觀面加政策面利多，Nifty 50 與 BSE Sensex 雖一度衝至歷史新高，但因國際資金流出與盧比持續走弱，使多數中小型股表現落後。從基本面看，最新公布GDP成長率優於預期，經濟基本面支撐明顯，印度股市仍具備上漲潛力。

瀚亞投信分析，印度經濟利多來自近期 GST（商品與服務稅）改革、企業獲利表現佳及消費者信心強勁，加上第2季財報普遍優於預期。目前外資尚未完全回籠，明年有望見到內外資同步再注入印度股市，進一步推升行情。

尤以印度央行今年以來已連續四次降息，展現明確的寬鬆貨幣政策態度；存款準備率下調，預估將釋放出2.5兆盧比的流動性，為市場注入強心針。而美國與印度近期的貿易協議中，雙方計畫到2030年貿易額將提升至5,000億美元，並加強能源與軍售合作，且透過關稅調整與對等原則，預計能維持印度對美國市場的出口優勢，避免關稅戰升級風險。

展望明年，滙豐投信認為，印度年度預算的重點從投資支出轉向支持消費，表示中期經濟成長將得到持續支撐。若再考慮到未來兩年印度獲利將保持15%至20%的中高水準成長，目前股市估值合理。