美國非投等債 喜迎利多

美國聯準會（Fed）公布今(2025)年最後一次利率決議，降息1碼並宣布重啟購買美國國債計畫。法人認為，債市投資宜靠攏與經濟成長連動性高、利率敏感度低的美國非投資等級債，長天期投等債配置價值則更明確。

FT投資級債20+ETF（00982B）經理人洪慧珊表示，聯準會主席鮑爾明確指出下一步不可能是加息，意味市場能確認決策核心從「是否降息」轉向「降息節奏」討論；隨著購債計畫重啟，象徵量化緊縮（QT）階段性告終，Fed已從過去的「邊走邊看」模式，正式轉向「護航模式」。

洪慧珊認為，債券投資人宜採取逢低布局的策略，並持續關注Fed已正式啟動的購債計畫，這象徵QT階段性告一段落，有助市場流動性回穩；對長天期投資等級債而言，利率下行趨勢與政策確立的雙重支撐，使其長期配置價值更加明確。從資金流向來看，全球資金已率先反映政策利多。截至上週，投資等級債已連續12周出現淨流入，整體固定收益型ETF第四季流入金額已突破1,294億美元，其中，美國債市更吸引高達794億美元淨流入。在降息循環與市場波動並存的格局下，信評優質、中長天期債券，憑藉穩健息收與資本利得潛力，持續成為全球資金鎖定的核心配置標的。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，美國經濟強韌，聯準會利率政策有利債市表現，美國非投資等級債市殖利率水準仍處7%以上的優勢水準，與經濟成長連動性高且利率敏感度低的非投資等級公司債型基金可作為配置核心。