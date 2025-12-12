快訊

南投中寮12.5度今水氣增 吳德榮：明冷氣團南侵 這時最冷恐跌破10度

高雄甲仙、台南楠西一夜連環4震 網友驚嚇問：該不會是大地震前震？

主被動新兵上陣 挹注資金

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

台股ETF交投熱絡，新兵接力開募。進入歲末，本月包括主動復華未來50（00991A）、主動群益科技創新、主動台新台灣優勢成長、主動第一金台股趨勢優選即將掛牌或募集，明年元月也有主動中信台灣卓越成長將開募；被動台股ETF則有凱基台灣TOP 50 ETF已獲准募集。多檔主被動台股ETF新兵加入，將挹注台股資金活水。

目前市場上共有主動群益台灣強棒、主動野村臺灣優選、主動統一台股增長、主動安聯台灣高息、主動野村台灣50等五檔主動式台股ETF，整體規模已達869.7億元，加上新兵加入，可望輕鬆越過千億元規模大關。

主動群益科技創新經理人陳朝政指出，全球科技產業在年底前迎來多項關鍵利多訊號，最新財報顯示人工智慧相關需求依舊強勢，先進運算平台在雲端、資料中心與大型模型訓練的多重推動下持續熱銷，市場對AI泡沫化的疑慮暫時緩解。加上生成式AI模型在專業評測中的表現再次突破，帶動雲端服務與自研晶片（ASIC）需求同步攀升，顯示AI不僅是短線題材，而是各國企業競相投入的新一輪科技基礎建設。

凱基台灣TOP 50 ETF則是追蹤臺灣指數公司「特選臺灣TOP50指數」，強調是一檔不配息的台股ETF，將透過股息滾入再投資的機制設計，發揮時間複利滾雪球效應。凱基台灣 TOP 50 ETF研究團隊表示，回顧2007年以來，台股歷經多次多空洗禮，統計18年間，台灣加權指數若不計股息，可繳出309%報酬率；若將股息存下來，則可得出420%報酬，顯示透過強制將股息再投資，可創造更佳績效。

展望後市，在AI趨勢催化下，台股行情有目共睹。預料明年雲端服務供應大廠在強勁營運現金流支撐下，將持續投入AI基礎建設。大廠擴大資本支出將直接轉化為對台灣AI供應鏈需求，台灣電子零組件出口得以持續強勁，帶動實質GDP成長。

延伸閱讀

11月全國稅收公布！台股日均成交值締新猷 證交稅330億寫單月次高

主動復華未來50預計12月18日掛牌 主動式台股ETF再添新兵

台股大怒神！創高後翻黑收28,024點下跌375點、台積電下跌30元

不想單押台積電？00935、00894成績亮眼！一年含息快4成、3年漲157％成台股ETF黑馬

相關新聞

主被動新兵上陣 挹注資金

台股ETF交投熱絡，新兵接力開募。進入歲末，本月包括主動復華未來50（00991A）、主動群益科技創新、主動台新台灣優勢...

新興市場資產 錢景亮

2025年風險資產表現出色。展望2026年，法人指出，在人工智慧（AI）投資循環延續與供應鏈資本支出外溢的帶動下，全球股...

台股平衡基金 跑贏大盤

台股平衡型基金今年來跟隨大盤多頭漲勢，採偏多持股操作，平均報酬勝大盤。投信法人表示，新高行情伴隨股價波動幅度加大，若想參...

創新科技題材 長線看俏

當前AI相關產業具備長期需求、產能擴張能見度與營收落地性，是中長線最具勝率的投資主軸。投信法年表示，台股在資金面與基本面...

美國非投等債 喜迎利多

美國聯準會（Fed）公布今（2025）年最後一次利率決議，降息1碼並宣布重啟購買美國國債計畫。法人認為，債市投資宜靠攏與...

印度股基金 吸引力強

隨印度內資已維持連續26個月維持淨買入印度股市，印度央行自今年以來已連續四次降息，展現明確的寬鬆貨幣政策態度，投信法人認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。