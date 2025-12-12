主被動新兵上陣 挹注資金

台股ETF交投熱絡，新兵接力開募。進入歲末，本月包括主動復華未來50（00991A）、主動群益科技創新、主動台新台灣優勢成長、主動第一金台股趨勢優選即將掛牌或募集，明年元月也有主動中信台灣卓越成長將開募；被動台股ETF則有凱基台灣TOP 50 ETF已獲准募集。多檔主被動台股ETF新兵加入，將挹注台股資金活水。

目前市場上共有主動群益台灣強棒、主動野村臺灣優選、主動統一台股增長、主動安聯台灣高息、主動野村台灣50等五檔主動式台股ETF，整體規模已達869.7億元，加上新兵加入，可望輕鬆越過千億元規模大關。

主動群益科技創新經理人陳朝政指出，全球科技產業在年底前迎來多項關鍵利多訊號，最新財報顯示人工智慧相關需求依舊強勢，先進運算平台在雲端、資料中心與大型模型訓練的多重推動下持續熱銷，市場對AI泡沫化的疑慮暫時緩解。加上生成式AI模型在專業評測中的表現再次突破，帶動雲端服務與自研晶片（ASIC）需求同步攀升，顯示AI不僅是短線題材，而是各國企業競相投入的新一輪科技基礎建設。

凱基台灣TOP 50 ETF則是追蹤臺灣指數公司「特選臺灣TOP50指數」，強調是一檔不配息的台股ETF，將透過股息滾入再投資的機制設計，發揮時間複利滾雪球效應。凱基台灣 TOP 50 ETF研究團隊表示，回顧2007年以來，台股歷經多次多空洗禮，統計18年間，台灣加權指數若不計股息，可繳出309%報酬率；若將股息存下來，則可得出420%報酬，顯示透過強制將股息再投資，可創造更佳績效。

展望後市，在AI趨勢催化下，台股行情有目共睹。預料明年雲端服務供應大廠在強勁營運現金流支撐下，將持續投入AI基礎建設。大廠擴大資本支出將直接轉化為對台灣AI供應鏈需求，台灣電子零組件出口得以持續強勁，帶動實質GDP成長。