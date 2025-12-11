快訊

校外租屋傳意外！聯合大學5學生一氧化碳中毒 校方查出關鍵原因

「江南大叔」PSY涉違反《醫療法》遭警方突襲搜查！認「代領疏失」強調正常用藥

家族內鬥？陸書畫家范曾與小50歲嫩妻喜得獨子 宣布與前妻子女斷絕關係

債市鎖利倒數 富蘭克林華美投信：政策焦點轉向「降息節奏」

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美國聯準會12月降息重點。(資料來源：富蘭克林華美投信整理)
美國聯準會12月降息重點。(資料來源：富蘭克林華美投信整理)

美國聯準會（Fed）公布2025年最後一次利率決議，降息1碼將聯邦基金利率區間下調至3.50%–3.75%，並同步宣布重啟購買美國國債計畫。FT投資級債20+（00982B）基金經理人洪慧珊表示，雖然決策官員對未來路徑仍有分歧，但聯準會主席鮑爾明確指出下一步不可能是加息，這意味著市場更能確認決策核心已從「是否降息」轉向「降息節奏」的討論；隨著購債計畫重啟，象徵量化緊縮（QT）階段性告終，Fed已從過去的「邊走邊看」模式，正式轉向更具方向性的「護航模式」。

這次FOMC會議決策過程顯得格外膠著，最終以9比3的票數通過降息。會議最關鍵的亮點在於Fed宣布自12月12日起，每月購買400億美元短期國債（T-bills），此舉等同提前釋放流動性、縮短資產負債表存續期間，對債市形成明確支撐。

在經濟預測方面，備受矚目的「利率預期點陣圖」顯示，官員普遍預測2026年僅會降一次息、2027年還將再降一次，使聯邦基金利率回落至長期目標3%附近，這份預測與9月相同。聯準會同時上修了未來三年的GDP成長預測，並下調核心通膨預期，顯示鮑爾對於引導經濟「軟著陸」信心大增。

洪慧珊分析，在降息循環已啟動、2026年降息路徑更清晰的情況下，政策不確定性大幅降低，利率波動風險同步收斂，對債券投資人而言，這不僅強化固定收益資產的防禦特性，也意味著在基準利率持續下行前，鎖定高利收益與布局潛在資本利得的最後窗口正逐步關上。隨著美國政府停擺結束，經濟數據陸續公布，加上AI產業獲利轉換不如預期，市場情緒自高點回落，資金正重新評估風險資產部位。進入12月，美債殖利率雖短線震盪，但在最新降息與恢復購債政策公布後，利率上行壓力明顯緩解。

針對後市展望，洪慧珊認為，債券投資人宜採取逢低布局的策略，並持續關注Fed已正式啟動的購債計畫，這象徵QT階段性告一段落，有助市場流動性回穩；對長天期投資等級債而言，利率下行趨勢與政策確立的雙重支撐，使其長期配置價值更加明確。

從資金流向來看，全球資金已率先反映政策利多。截至上週，投資等級債已連續12周出現淨流入，整體固定收益型ETF第4季流入金額已突破1,294億美元，其中美國債市更吸引高達794億美元淨流入。洪慧珊認為，在降息循環與市場波動並存的格局下，信評優質、中長天期債券，憑藉穩健息收與資本利得潛力，持續成為全球資金鎖定的核心配置標的。

在具體配置上，FT投資級債20+ETF 嚴選三大信評均達投資級的BBB公司債，且排除新興市場，隨著Fed降息循環展開、購債重新啟動，長天期債券對利率下行的敏感度更高，具備「息收＋資本利得」的雙重機會。FT金融債10+ETF（00986B）主要投資全球大型金融機構發行的優質債券，在利率下行環境中資金成本改善、資產負債表更具韌性，使金融債成為兼具收益機會與控制風險的配置工具。

降息 美國聯準會

延伸閱讀

投資等級債迎來評價修復行情 主動式債券ETF具三大策略優勢

降息落地＋恢復購債…債市最大利多出現？00982B、00986B在降息周期具配置價值

聯準會降息1碼 童子賢：可能推動全球市場短暫熱潮

聯準會如預期降息一碼 國銀曝美元與日圓走勢

相關新聞

市場關注聯準會中長期利率走勢 殖利率將支撐美國投資等級債穩健報酬

聯準會最新利率決策會議如市場預期降息一碼。但市場關注焦點由短期政策動向，轉向2026年前的中長期利率走勢。投信法人指出，本週美國長債殖利率上揚，正反映市場對未來降息次數下修的預期。 聯邦投信分析，本

兩類台股基金 強中強 中小型今年來報酬率42%、科技型38%

2025年台灣受惠於全球AI供應鏈需求強勁爆發，看好全年出口規模將突破6,000億美元大關。且儘管基期墊高，市場仍預期2...

法人看亞股估值仍具吸引力 明年續強漲勢有望延續

AI需求持續攀升，全球股市今年表現亮眼，尤其亞洲市場更是氣勢如虹。展望2026年，投信法人指出，儘管亞洲股市已累積漲幅，...

14檔股票 ETF 唱高調 專家看好長期趨勢向上 建議定期定額布局

台股又創新高，台積電昨（10）日大漲25元，收在1,505元，帶動加權指數上漲218點，收盤攻上28,400點，刷新收盤...

台股高息型交投熱絡 無懼盤勢震盪 近一月00919漲逾2%稱冠

台股近來在28,000點上下波動，操作難度提高，在台股ETF中，有息收保護的高息型交投最熱絡。統計近一月日成交均量前十檔...

主動式商品 績效突出

台股12月以來重啟漲勢，台股基金及主動式ETF在近月震盪行情中勝出，也凸顯多空環境交雜、類股輪動變動快速，透過選股操作更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。