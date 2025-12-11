抓住 AI 趨勢、降低科技股震盪：聯邦精選科技基金供更有效的參與方式

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富時台灣科技指數近六年加權指數季度表現。資料來源：Bloomberg
台灣2025年第3季GDP成長率上修至8.21%創新高，全年預估達7.37%，主要受半導體與AI相關出口年增逾三成帶動，加上民間投資受科技廠擴產挹注年增7.89%，反映台灣出口競爭力強勁。財政部預估全年出口規模可望突破6,000億美元，印證科技供應鏈已由去庫存進入擴產循環。整體而言，科技需求強勢支撐市場，但利率、政策與景氣節奏仍可能在短期造成震盪，使投資配置更需兼顧成長性與波動管理。

觀察富時台灣科技指數（TWTECH Index）季度數據，回顧近六年加權指數季度表現可發現，其中有兩年第1季出現雙位數的負報酬。例如2020年第1季大跌-17.52%、2025年第1季也下修-14.08%；而隨著AI拉貨明朗化與企業資本支出確認，第2、3季常出現迅速反彈，如2020年第2季上漲19.11%、2025年第2季上升13.16%。

這反映科技產業雖擁有長線成長爆發力，但短線波動劇烈、循環速度快，投資人若未掌握節奏，容易因季節性震盪而錯失後段行情。也因此，在科技產業景氣仍往上修正的趨勢下，更需要透過專業管理來把握關鍵產業脈動並降低波動影響。

聯邦投信表示，聯邦精選科技基金提供一套更有效率的方式參與台灣科技成長。基金鎖定投資重要科技事業，掌握高科技產業成長趨勢。核心聚焦半導體、IC設計、HPC、伺服器零組件與記憶體等受惠AI與高速運算的關鍵供應鏈，透過精準研究與個股篩選掌握長線趨勢。

更重要的是，基金採取動態調整機制：在第1季波動放大、能見度偏低時適度降低高波動曝險，以減少下行風險；在需求確認、庫存改善與OEM拉貨回升時，提高配置以參與第2、3季常見的反彈走勢。協助投資人穩健參與AI與台灣科技長期成長，避免季節性震盪干擾投資節奏，挑選質優個股，追求長期投資利得的機會。

