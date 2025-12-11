市場關注聯準會中長期利率走勢 殖利率將支撐美國投資等級債穩健報酬

聯準會最新利率決策會議如市場預期降息一碼。但市場關注焦點由短期政策動向，轉向2026年前的中長期利率走勢。投信法人指出，本週美國長債殖利率上揚，正反映市場對未來降息次數下修的預期。

聯邦投信分析，本週以來美國十年期公債殖利率明顯跳升，與原先市場對降息的想像出現落差，主要原因來自市場對2026年降息次數減少的預期。自2024年9月起，聯準會採取「風險管理式」的漸進降息策略，有效降低美國經濟陷入衰退的風險，也使經濟展現韌性，進一步壓縮聯準會大幅放鬆貨幣政策的空間。此外，自11月以來，聯準會官員陸續轉為強調「放慢降息腳步」，此一態度轉變也顯示，明年美國經濟恐不再處於連續降息的情境。

聯邦投信進一步說明，即使聯準會降息空間不若先前預期，殖利率將有機會支撐2026年債券穩健報酬。根據彭博與投行機構統計，目前美國投資等級公司債殖利率約4.8%，相比2021年已大幅提升。雖然信用利差來到15年的相對低點，但穩健的基本面預計將使利差維持在較低區間，在殖利率具誘因下，持續吸引有收益需求的資金挹注。

美元固定收益資產收益比較

時間 美國3個月國庫券(%) 美國十年期公債(%) 美國投資等級債(%) 2026年(預估) 3.1 4.6 5.2 2001年 1.1 1.5 2.5

資料來源： J.P.Morgan ，聯邦投信整理，2025/12/02

從基本面來看，美國投資等級企業財務體質持續改善，研究機構對企業信評與展望仍維持偏多看法，帶動所謂「明日之星」（Rising Stars）出現明顯成長。2025年「明日之星」規模將由今年約410億美元，進一步擴大至600億美元，顯示企業信用質量正穩健向上。

聯邦投信表示，整體而言，投資等級債仍是2026年投資組合中重要的核心固定收益資產。聯邦美國優選投資等級債券基金主要投資美國投資等級債券，聚焦信評A級以上之高品質公司債，產業配置以健康護理、通訊、科技等防禦與成長兼具的產業為主，期望為投資人提供兼顧收益與防禦的投資機會。